    ২৫ বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে মেয়ের মুখোমুখি শাক্য, বাবাকে চিনতে পারল মহাগৌরী?

    Published on: Dec 21, 2025 10:19 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    জি বাংলার ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকে যখন আরশি নিজের আগত সন্তানকে নিয়ে ভীষন খুশী ঠিক তখনই পরিবারের উপর নেমে এল শোকের ছায়া। শাক্যর বাবাকে খুন করার পর গোটা পরিবারকে বাঁচাতে নিজেই নিজের হাতে আইন তুলে নেয় শাক্য। অন্যদিকে সন্তান জন্মের পর সেই সন্তানকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাঁচাতে তাকে ডাক্তারের হাতে তুলে দেয় আরশি।

    ২৫ বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে মেয়ের মুখোমুখি শাক্য

    এরপর কেটে যায় ২৫ বছর। জেল থেকে ছাড়া পায় শাক্য। যার জন্য শাক্যর জীবন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল, সে এখনও রীতিমতো বড় রাজনীতিবিদ তাই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এত সোজা নয়। কিন্তু অন্যায়ের শাস্তি দেওয়ার আগে শাক্য নিজের সন্তান এবং স্ত্রীকে খোঁজার চেষ্টা করে।

    শাক্য পরিবারের সকলকে যখন খুঁজতে ব্যস্ত ঠিক তখনই দেখতে পাওয়া যায় শহরের একজন দুদে মহিলা অফিসার যে কিনা অপরাধীদের কোনওভাবেই ছেড়ে করে না। কিন্তু এ কি! এ যে পুরো আরশি। কয়েক মিনিটের প্রমো দেখেই মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে শাক্য যে মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই মেয়ে আর কেউ নয় এই পুলিশ অফিসার।

    কিন্তু সেই পুলিশ অফিসারের বাবাই যে জেল খাটা আসামি, বাবাকে চিনতে পারলেও কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে মেয়ে? আদৌ কি গোটা অতীত মেয়ের সামনে আনতে পারবে শাক্য? কয়েক মিনিটের প্রমোয় কিন্তু দেখানো হয়নি আরশিকে, সে বেঁচে আছে তো?

    তবে আরশি যদি বেঁচে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই ধারাবাহিকে নায়িকার ডবল রোল দেখানো হবে। এর আগেও ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকে নায়িকার ডবল রোল দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এই নতুন প্রোমো দেখে মজায় মজেছেন দর্শকরা। কেউ লিখেছেন, ‘২৫ বছর মানে তো ২০৫০ সাল চলছে সিরিয়ালে।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘এতবার মোড় এলে তো গল্প জিলিপি হয়ে যাবে।’

    একজন আবার কমেন্ট করে লিখেছেন, ‘২৫ বছর মানে নায়কের বয়স ৫০ এর ওপর হয়ে গেল না? সুগার ড্যাডি হয়ে গেল না নায়ক আর নায়িকা হল নায়কের মেয়ে।’ একজন আবার জগদ্ধাত্রী ধারাবাহিকের উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘বেশ হালকা করে ঝেঁপে দিল।’ সব মিলিয়ে ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের এই নতুন প্রমো কিন্তু বেশ হাস্যকর লেগেছে সকলের।

    News/Entertainment/২৫ বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে মেয়ের মুখোমুখি শাক্য, বাবাকে চিনতে পারল মহাগৌরী?
