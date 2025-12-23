Edit Profile
    রুবেল নয়, এবার ‘তুই আমার হিরো’ - তে মোহনার বিপরীতে অভিনয় করবেন এই অভিনেতা

    তুই আমার হিরো ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছে শাক্য অর্থাৎ রুবেল ২৫ বছর পর জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। স্ত্রী এবং সন্তানকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। এরমধ্যেই তার মুখোমুখি হয় মহাগৌরী, যে শহরের একজন দুদে পুলিশ অফিসার।

    Published on: Dec 23, 2025 2:37 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছে শাক্য অর্থাৎ রুবেল ২৫ বছর পর জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। স্ত্রী এবং সন্তানকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। এরমধ্যেই তার মুখোমুখি হয় মহাগৌরী, যে শহরের একজন দুদে পুলিশ অফিসার।

    ‘তুই আমার হিরো’- তে মোহনার বিপরীতে অভিনয় করবেন এই অভিনেতা
    ‘তুই আমার হিরো’- তে মোহনার বিপরীতে অভিনয় করবেন এই অভিনেতা

    এই মহাগৌরী যে শাক্যর একমাত্র মেয়ে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ মহাগৌরী চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে মোহনাকেই। হিসেব মতো এই ধারাবাহিকে মোহনার দ্বৈত চরিত্র যদিও ধারাবাহিকের প্রমোয় এখনও আরশিকে দেখানো হয়নি তাই বোঝা যাচ্ছে না যে রুবেলের স্ত্রী জীবিত না মৃত।

    এই মুহূর্তে সিরিয়ালে দেখানো হচ্ছে, যখন আরশি নিজের আগত সন্তানকে নিয়ে ভীষন খুশী ঠিক তখনই পরিবারের উপর নেমে এল শোকের ছায়া। শাক্যর বাবাকে খুন করার পর গোটা পরিবারকে বাঁচাতে নিজেই নিজের হাতে আইন তুলে নেয় শাক্য। অন্যদিকে সন্তান জন্মের পর সেই সন্তানকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাঁচাতে তাকে ডাক্তারের হাতে তুলে দেয় আরশি।

    তবে এবার ধারাবাহিকে এন্ট্রি নিতে চলেছে নতুন অভিনেতা। মহা গৌরীর বিপরীতে অভিনয় করবেন এই অভিনেতা। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই খবর তিনি নিজেই ভাগ করে নিয়েছেন। ধারাবাহিকে পুলিশ ইন্সপেক্টরের চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি।

    ইনি আর কেউ নন। ইনি হলেন অরুণাভ দে। সাব ইন্সপেক্টর সুজয় রক্ষিতের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাকে। নতুন চরিত্রের নতুন সাজে ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, প্রথমবার পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করছি। দেখতে থাকুন তুই আমার হিরো। প্রতিদিন সন্ধে ছটায় শুধুমাত্র জি বাংলায়।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ছোট পর্দা ছাড়াও অরুনাভ ওয়েব সিরিজের একজন পরিচিত মুখ। চলতি বছরেই বিষহরি এবং নিশির ডাক এই দুই ওয়েব সিরিজের অভিনয় করেছেন তিনি। এছাড়াও ফুলকি ধারাবাহিকও অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। বোঝাই যাচ্ছে, ফুলকি শেষ হতেই জি বাংলার অন্য একটি ধারাবাহিকে কাজ করার সুযোগ পেলেন তিনি।

    প্রসঙ্গত, মোহনাকে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে দেখে অনেকেই ভাবছেন এই ধারাবাহিকের আগামী গল্প হয়তো কিছুটা জগদ্ধাত্রী ধারাবাহিকের মতো হয়ে যাবে। মা এবং মেয়ে, দুই চরিত্রেই অভিনয় করবেন মোহনা তাই আগামী দিনে গল্প কোন দিকে মোড় নেবে তা মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলেছেন দর্শকরা।

