শাক্যর গানে ঘুম ভাঙল আরশির, ২৫ বছর পর আবার দেখা হবে দুজনের?
রুবেল এবং মোহনা অভিনীত তুই আমার হিরো ধারাবাহিকে এই মুহূর্তে গল্প এগিয়ে গিয়েছে ২৫ বছর। জেল থেকে বেরিয়ে শাক্য নিজের স্ত্রী এবং সন্তানের খোঁজ করতে শুরু করে। অন্যদিকে সেই সন্তান এখনো রীতিমতো একজন পুলিশ অফিসার। নাম মহাগৌরী।
মহাগৌরী শহরের একজন ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার যার ভয়ে কাপতে থাকে সকলে। অন্যায়কে অন্যায় বলতে দ্বিধাবোধ করে না সে। বাবাকে চিনতে পারে না কিন্তু যেহেতু বাবা একজন অপরাধী তাই বাবার থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মহাগৌরীর দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়।
মহাগৌরীর ভূমিকায় ফের অভিনয় করতে দেখা যায় মোহনাকেই। ধারাবাহিকে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। মহাগৌরীর বিপরীতে সুজয় রক্ষিতের চরিত্রে অভিনয় করছেন অরুনাভ দে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে প্রশ্নটি উঠেছিল সেটি হল তাহলে আরশি কোথায়?
সেই প্রশ্নের উত্তর এবার পাওয়া গেল নতুন প্রমো দেখে। জি বাংলার তুই আমার হিরো ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, জনৈক এক ব্যক্তির বাড়িতে যায় শাক্য। সেখানে তাঁকে গান গাইতে বলা হলে সে গান গাইতে শুরু করে কিন্তু সে ঘুনাক্ষরেও জানতে পারে না এই বাড়িতেই একটি ঘরে রয়েছে আরশি।
এদিকে আরশি স্বামীর গলা শুনেই ঘুম থেকে উঠে যায়। দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে। অন্যদিকে দরজার ধাক্কা শুনে গান থামিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় শাক্য। এইভাবে কি হবে দুজনের দেখা? তাহলে আগামী পর্বে কি এই ভাবেই হবে শাক্য- আরশির মহামিলন?
তবে মোহনাকে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে দেখে অনেকেই ভাবছেন এই ধারাবাহিকটি হয়তো জগদ্ধাত্রী ধারাবাহিকের মতো হয়ে যাবে। একই মানুষকে দুটি চরিত্রে অভিনয় করানো থেকে দুটি ভিন্ন মানুষকে আনা ভালো বলে মনে করেছেন অনেকেই। তবে এই নতুন প্রোমোটি দেখে কিন্তু বেশ খুশি দর্শকরা।