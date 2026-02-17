হবু বরকে সঙ্গে নিয়ে পর্দার বর সায়নের রিসেপশনে ‘টুম্পা অটোওয়ালি’ ডোনা, জানেন আবিরের বউ NRI?

হবু বরকে সঙ্গে নিয়ে পর্দার বর সায়নের রিসেপশনে ‘টুম্পা অটোওয়ালি’ ডোনা, জানেন আবিরের বউ NRI?
বৈদিক মতে বিয়ে সেরেছিলেন সায়ন-রিনি। সোমবার ছিল দুজনের রিসেপশনের আসর। পর্দার বরকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির টুম্পা অটোওয়ালি ডোনা।
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা সায়ন বসু। পর্দার ‘রানি ভবানী’র রাজা ‘রামাকান্ত’ এবার বাস্তব জীবনের রানির সঙ্গে শুরু করলেন নতুন পথচলা। পরিবারের উপস্থিতিতে সামাজিক বিয়ের পর সোমবার ছিল রিসেপশনের পালা। তিলোত্তমার ঐতিহ্যবাহী সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চত্বরে বসেছিল এই রাজকীয় আসর। সেখানেই হাজির সায়নের পর্দার বউ ডোনা ভৌমিক। সঙ্গী ডোনার হবু বর।
মার্কিন গবেষক থেকে সায়নের ঘরনি:
সায়নের দীর্ঘদিনের প্রেমিকা তথা বর্তমান স্ত্রী রিনি মুখোপাধ্যায় আসলে মার্কিন মুলুকের স্থায়ী বাসিন্দা। গত ১৭ বছর ধরে আমেরিকায় গবেষণার কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে সেখানকার নাগরিকত্বও পেয়েছেন তিনি। তবে বিদেশের হাতছানি তাঁদের ৮ বছরের অটুট প্রেমে বাধা হতে পারেনি।
ডোনা-সায়ন্তনের রসায়ন:
সায়নের এই বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হয়েছিলেন তাঁর অনস্ক্রিন সহকর্মী তথা ‘টুম্পা অটোওয়ালি’ নায়িকা ডোনা ভৌমিক। তবে ডোনা একা নন, এই অনুষ্ঠানে সবার নজর কেড়েছে তাঁর সঙ্গীও। হবু বর সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় (জিৎ)-এর হাত ধরে রিসেপশনে এন্ট্রি নেন অভিনেত্রী। কালো রঙের সিকুইন শাড়ি ও গ্ল্যামারাস সাজে ডোনা যেমন মোহময়ী ছিলেন, তেমনই সায়ন্তনের সঙ্গে তাঁর মিষ্টি রসায়ন ছিল চোখে পড়ার মতো। নবদম্পতির সঙ্গে জমিয়ে পোজ দিলেন ডোনা।
রিসেপশনের স্টেজেই সায়ন-রিনির সঙ্গে ফ্রেমবন্দি হন ডোনা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে ডোনা লেখেন, ‘আমার আবির বাবুর রিসেপশন’। জীবনের এই বিশেষ দিনে সায়ন-রিনিকে দেখা গেল সোনালি সাজে। বন্ধগলা শেরওয়ানিতে হ্যান্ডসাম নতুন বর। ওদিকে সোনালি সিল্কের শাড়িতে পাওয়া গেল রিনিকে। জারদৌসি জরির কাজ শাড়ি জুড়ে। সঙ্গে অফ হোয়াইট ফুল স্লিভস ব্লাউজ।
তারকা সমাবেশ ও শুভেচ্ছা:
রিসেপশনের স্টেজেই সায়ন-রিনির সঙ্গে এক ফ্রেমে ধরা দেন ডোনা-সায়ন্তন। নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ডোনা তাঁর সহকর্মীকে আগামী জীবনের জন্য একরাশ ভালোবাসা পাঠিয়েছেন। পর্দার বন্ধু বা সহকর্মী— সায়ন ও ডোনার দীর্ঘদিনের কাজের সম্পর্কের গভীরতা ধরা পড়েছে এই আনন্দঘন সন্ধ্যায়।
সায়ন ও রিনির এই বিয়ের ছবিগুলো এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। পর্দার গম্ভীর 'রামাকান্ত'কে রোম্যান্টিক মেজাজে দেখে ভক্তদের অভিনন্দন বার্তায় উপচে পড়ছে কমেন্ট বক্স।