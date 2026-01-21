Shah Rukh Khan-Hande Ercel: 'এই আঙ্কেলটা আবার কে?' শাহরুখকে অপমানের অভিযোগ,কী বলছেন তুর্কি সুন্দরী ‘হায়াত’

সোশ্যাল মিডিয়া মানেই গুজবের পাহাড়। আর সেই গুজবের সাম্প্রতিক শিকার হলেন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় টার্কিশ নায়িকা অভিনেত্রী হ্যান্ডে এরচেল। 'প্যায়ারে লাফজোঁ মে কাহা’ (Aşk Laftan Anlamaz সিরিজের হিন্দি ডাবড ভার্সন)-র সুবাদে হ্য়ান্ডে এরচেলকে দক্ষিণ এশিয়াতেও সমান জনপ্রিয়। গত কয়েকদিন ধরে নেটপাড়ায় জল্পনা তুঙ্গে ছিল যে, হ্যান্ডে নাকি বলিউডের ‘কিং খান’ শাহরুখকে ‘আঙ্কেল’ বলে সম্বোধন করেছেন। শুধু তাই নয়, শাহরুখ খানকে তিনি চেনেন না এমন কথাও বলেছেন তুরস্কের নায়িকা। খবরটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই রে-রে করে উঠেছিলেন শাহরুখ অনুরাগীরা। কিন্তু শেষমেশ নীরবতা ভাঙলেন হ্যান্ডে স্বয়ং। সাফ জানিয়ে দিলেন— সবটাই মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন।
কীভাবে ছড়াল এই গুজব? কিছুদিন আগেই রিয়াদে জয় অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন হ্যান্ডে। কিন্তু কিছু ট্রোল পেজ এবং উস্কানিমূলক পোর্টাল দাবি করতে থাকে যে, বয়সের পার্থক্যের কারণে হ্যান্ডে নাকি শাহরুখকে ‘আঙ্কেল’ বলেছেন। মুহূর্তের মধ্যে এই ‘ভুল তথ্য’ ভাইরাল হয়ে যায়।
এরপর এক্স হ্যান্ডেলে একজন জনৈক দাবি করেন, হ্যান্ডে নাকি বলেছেন, িনি শাহরুখ খানকে চেনেন না। গোটা ঘটনায় হ্যান্ডে বেশ অবাক হন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘এগুলো সম্পূর্ণ ফেক,ভিত্তিহীন।’ হ্যান্ডের এই মন্তব্যে কার্যত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ভক্তরা।
মুম্বই এসেও মন জয় করেছিলেন এই টার্কিশ সুন্দরী। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে যখন হ্যান্ডে মুম্বইয়ে একটি ইভেন্টে এসেছিলেন, তখন তিনি আমির খান, হৃতিক রোশনের মতো বলি তারকাদের সঙ্গে কাজের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন। নাম নিয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোনেরও।
ডিজিটাল দুনিয়ায় লাইক আর ভিউ-র নেশায় অনেক সময় তারকাদের কথাকে বিকৃত করা হয়। হ্যান্ডে আর শাহরুখের ‘আঙ্কেল বিতর্ক’ যে তারই একটি নজির, তা স্পষ্ট। তুর্কি সুন্দরীর এই জুতসই জবাব শাহরুখ ভক্তদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। প্রসঙ্গত, শাহরুখ খানকে আগামিতে দেখা যাবে দ্য় কিং ছবিতে। লম্বা অপেক্ষার পর ফের বড়পর্দায় ঝড় তুলতে তৈরি কিং খান। এবার সঙ্গী তাঁর কন্যে সুহানা খান।