Guess Who: মিষ্টি হাসি,মায়াবী চোখ! নামী অভিনেতার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর একাই কাটছে দিন, চিনলেন?

Guess Who: মিষ্টি হাসি,মায়াবী চোখ! নামী অভিনেতার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর একাই কাটছে দিন, চিনলেন?
নব্বইয়ের দশকের রুপোলি পর্দা কাঁপিয়েছেন। মিষ্টি হাসি আর সাবলীল অভিনয় দিয়ে দর্শকদের জয় করেছিলেন খুব অল্প সময়েই। এখন টেলিপাড়ার মমতাময়ী মা। পুরোনো এই ছবিটি দেখে কি চিনতে পারছেন ইনি কে?
উপরে ছবির এই তরুণী এখন বাংলা সিরিয়ালের চেনা মুখ। কখনও কড়া শাশুড়ি, কখনও বা মমতাময়ী মা— সব চরিত্রেই তিনি সপ্রতিভ। তবে কেরিয়ারের শুরুর দিকে তিনি ছিলেন টলিউডের অন্যতম প্রথম সারির নায়িকা। ‘বউরাণী’, ‘লোফার’-এর মতো বহু হিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। চিনতে পারছেন তাঁকে?
হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, ইনি অভিনেত্রী অনুশ্রী দাস।
ব্যক্তিগত জীবনের ঝড়:
অনুশ্রী দাসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা কম হয়নি। এক সময় অভিনেতা ভরত কল-এর সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন তিনি। তাঁদের প্রেম এবং বিয়ে ছিল টলিপাড়ার অন্যতম আলোচিত বিষয়। কিন্তু সেই সুখের ঘর স্থায়ী হয়নি। দীর্ঘ কয়েক বছর একসঙ্গে থাকার পর তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ভরত কলের সঙ্গে এই ভাঙা বিয়ে অনুশ্রীর জীবনে বড় ধাক্কা ছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি।
বিচ্ছেদের পর নতুন লড়াই:
বিচ্ছেদের পর অভিনেতা ভরত কল আবার নতুন করে জীবন শুরু করেন অভিনেত্রী জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু অনুশ্রী একাই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একা হাতেই নিজের লড়াই লড়েছেন। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি যখন ছোটপর্দায় কামব্যাক করেন, দর্শকরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ‘খড়কুটো’, ‘এক্কা দোক্কা’ বা ‘বালিঝড়’-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় মেগা সিরিয়ালে তাঁর অভিনয় নজর কাড়ছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য় হল, ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ততা কখনও তাঁর পেশাদার জীবনে অন্তরায় হয়নি। খড়কুটো ধারাবাহিকে তিনি প্রাক্তন স্বামী ভরত কল এবং ভরতের বর্তমান স্ত্রী জয়শ্রীর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার পর্যন্ত করেছেন।
বর্তমান ইমেজ:
পুরানো ছবিতে যে সারল্য দেখা যাচ্ছে, তা আজও তাঁর চোখেমুখে বর্তমান। কেবল নায়িকার ইমেজ ঝেড়ে ফেলে নিজেকে এক বলিষ্ঠ ‘চরিত্রাভিনেত্রী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। জীবনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অনুশ্রী আজ বাংলা টেলিভিশনের এক অপরিহার্য নাম। দর্শক তাঁকে শেষ দেখেছে চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে।
বিচ্ছেদের পর নতুন করে সংসার পাতার ইচ্ছে হলেও চারিদিকে সম্পর্ক ভাঙার হিড়িক দেখে পিছিয়ে এসেছেন অনুশ্রী দাস। এখন অভিনয়ের বাইরে রান্নাবান্নায় মন দিয়েছেন। বই পড়তে ভালোবাসেন। মা এবং পরিবারের বাকিদের সঙ্গে সময় কাটান তনুশ্রী। অনেক ছোট থেকে অভিনয় করছেন, সঞ্চয়ী মনোভাবের হওয়ায় শুধু পেটের টানে আর অভিনয়ে ফিরতে চান না। তবে ভালো চরিত্রের খিদে আজও অটুট অভিনেত্রীর।