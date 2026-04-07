৪০ পেরিয়ে বিয়ে, ৪২ বছরে মা হতে চলেছেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় নায়িকা!

৪০ পেরিয়ে বিয়ে, ৪২ বছরে মা হতে চলেছেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় নায়িকা!
খুশির খবর শোনালেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী করিশ্মা তন্না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মা হতে চলার খবর সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিলেন 'নাগিন' খ্যাত এই তারকা।
টলিপাড়ায় যখন শোক আর কর্মবিরতির মেঘ, তখন আরব সাগরের তীরে বইছে খুশির হাওয়া। মা হতে চলেছেন হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ করিশ্মা তন্না। শনিবার বিকেলে সমাজমাধ্যমে একটি অত্যন্ত মিষ্টি পোস্টের মাধ্যমে জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের কথা ঘোষণা করলেন অভিনেত্রী। স্বামী বরুণ বাঙ্গেরার সঙ্গে একটি আদুরে ছবি শেয়ার করে করিশ্মা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁদের দুই সদস্যের পরিবারে এবার নতুন অতিথির আগমনের সময় হয়েছে। সোনম, ভারতী, ক্যাটরিনাদের পর ৪০-এর গণ্ডি পেরিয়ে মা হচ্ছেন আরও এক নায়িকা। ৪২ বছর বয়সে গর্ভবতী করিশ্মা।
ছবিতে ধরা পড়ল ‘বেবি বাম্প’
করিশ্মার শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী বরুণের সঙ্গে হাসিমুখে পোজ দিয়েছেন তিনি। পরনে ঢিলেঢালা পোশাকেও তাঁর ‘বেবি বাম্প’ বা মাতৃত্বের চিহ্ন স্পষ্ট। ক্যাপশনে করিশ্মা লিখেছেন, 'একটা অলৌকিক ঘটনা…জীবনের সেরা উপহার পেতে চলেছি আমরা। আমাদের ছোট পরিবার এবার আরও বড় হতে চলেছে।' গত কয়েক মাস ধরেই করিশ্মার পোশাক আর শরীরী বিভঙ্গ দেখে অনুরাগীরা সন্দেহ করেছিলেন, এবার সেই জল্পনায় শিলমোহর দিলেন অভিনেত্রী নিজেই।
শুভেচ্ছার ঢল বিটাউনে
করিশ্মার এই পোস্টে কমেন্ট করেছেন মৌনি রায়, হিনা খান থেকে শুরু করে একতা কাপুর পর্যন্ত। প্রত্যেকেই হবু মা-কে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পেশাদার ব্যবসায়ী বরুণ বাঙ্গেরার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন করিশ্মা। বিয়ের দুই বছরের মাথায় এই সুখবর তাঁদের সংসারে এক নতুন আনন্দ বয়ে নিয়ে এল।
পুরনো দিন ও কেরিয়ারের মোড়
'কিউকি সাস ভি কভি বহু থি' থেকে শুরু করে 'বিগ বস' কিংবা সাম্প্রতিক ওয়েব সিরিজ 'স্কুপ'— করিশ্মার কেরিয়ার গ্রাফ সবসময়ই ঊর্ধ্বমুখী। কাজ আর ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্যের জন্য বরাবরই পরিচিত তিনি। জীবনের এই নতুন ইনিংসের জন্য আপাতত কাজ থেকে কিছুটা বিরতি নিতে পারেন অভিনেত্রী।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।