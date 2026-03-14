Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Guess the couple: ছেলেবেলার প্রেম! বরের সঙ্গে খুদেবেলার ছবি দিলেন টলি নায়িকা, চিনলেন?

    কিন্ডারগার্ডেন থেকে একসঙ্গে। ভালোবাসা কী, সেটা বোঝবার আগে থেকেই পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরেছেন দুজনে। টেলি নায়িকা ও তাঁর স্বামীর ছেলেবেলার ছবি দেখে চিনলেন? 

    Mar 14, 2026, 11:30:36 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ‘থ্রোব্যাক’ ছবির ট্রেন্ড। তবে এই ছবিটি একটু বেশিই বিশেষ। ছবিতে রয়েছেন দুই মিষ্টি খুদেকে— একজনের চোখেমুখে চপলতা, অন্যজন লাজুক হাসিতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। এই দুই খুদে আজকের গ্ল্যামারাস দম্পতি।

    ছেলেবেলার প্রেম! বরের সঙ্গে খুদেবেলার ছবি দিলেন টলি নায়িকা, চিনলেন?

    স্কুলজীবনের প্রেম। ছোটবেলাতেই পরস্পরের হাত ধরেছিলেন তাঁরা। ছবির মিষ্টি মেয়েটি আজ বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ। একটা সময় লিড চরিত্রে দেখা মিলেছে তাঁর। এখন অবশ্য পার্শ্ব চরিত্রেই দেখা মেলে। অভিনেত্রীকে মিষ্টত্ব দেখে চেনা যায়?

    চিনতে পারলেন কি?

    হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন! এই মিষ্টি মেয়েটি আর কেউ নন, তিনি হলেন ছোট পর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিষ্টি সিং। মানে আঁচল সিরিয়ালের ভাদু। আর তাঁর পাশে বসে থাকা সেই ছোট্ট ছেলেটিই আজ তাঁর জীবনসঙ্গী— রেমো।

    শৈশব থেকে সাতপাক:

    মিষ্টি এবং রেমোর প্রেমের গল্প কোনো সিনেমার চেয়ে কম নয়। তাঁদের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর হয়েছে। সম্প্রতি মিষ্টি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ‘Then vs Now’ ছবিটি শেয়ার করেছেন মিষ্টি।

    মিষ্টির শেয়ার করা পোস্ট

    ছোটবেলার সেই ফ্রেমবন্দি মুহূর্তে তাঁদের সারল্য মাখানো মুখ দেখে বোঝা কঠিন ছিল যে, একদিন তাঁরাই রূপকথার মতো বিয়ে করে সংসার সাজাবেন। বর্তমানের ছবিতে রেমোকে দেখা যাচ্ছে একটি নীল প্রিন্টেড শার্টে এবং মিষ্টি সেজেছেন নীল রঙের একটি ট্র্যাডিশনাল সালোয়ার স্যুটে। দুজনেই হাসিমুখে পোজ দিয়েছেন।

    একবার বরকে নিয়ে মিষ্টি জানিয়েছিলেন, ‘সেই কিন্ডারগার্টেন থেকে আমাদের আলাপ। বাবু-সোনা মার্কা প্রেম নয় আমাদের। কথায় কথায় আই লাভ ইউ বলি না।’ ১৪ বছর গোপোনে প্রেম করার পর ২০২৩ সালের মে মাসে সাত পাক ঘোরেন দুজনে।

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:

    ছবিটি পোস্ট হওয়া মাত্রই ভাইরাল। ভক্তরা দম্পতিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, 'কিউটেস্ট কাপল গোলস!' আবার কেউ লিখেছেন, ‘এভাবেই সারা জীবন পাশে থেকো।’ ছোটবেলার বন্ধু থেকে জীবনসঙ্গী হওয়ার এই সফর সত্যিই অনেকের কাছে অনুপ্রেরণার মতো।

    News/Entertainment/Guess The Couple: ছেলেবেলার প্রেম! বরের সঙ্গে খুদেবেলার ছবি দিলেন টলি নায়িকা, চিনলেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes