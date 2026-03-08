Edit Profile
    'ছেলে ২০ কোঠায় পা রাখার আগে পর্যন্ত, বুঝতে পারিনি যে মায়েদের জন্য এই সময়টা কতটা বেদনাদায়ক…', কেন এমন বললেন টুইঙ্কেল?

    অভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্না সম্প্রতি মাতৃত্বের তিক্ত-মিষ্টি যাত্রা সম্পর্কে বলেছেন। নিজের মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং একজন অভিভাবক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন।

    Published on: Mar 08, 2026 8:36 PM IST
    By Sayani Rana
    ছেলের ২০ বছর বয়সে মাতৃত্বের বেদনাদায়ক দিক অনুভব করেছিলেন টুইঙ্কেল! যা বললেন তিনি
    টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে, টুইঙ্কল তাঁর মা অভিনেত্রী ডিম্পল কাপাডিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং লিখেছেন, ‘মা এবং মেয়ের সম্পর্ক খুব কমই সরল হয়। এমনকী আমাদের মতো ভালো সম্পর্কও। আমার বয়স ৫২ বছর, আমার বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমার মায়ের চোখে, আমি সব সময় তাঁর সহজ সরল সন্তান হয়েই থাকব। তিনি সব সময় আমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।’

    এরপর টুইঙ্কল তাঁর ছেলে আরভ প্রসঙ্গে লেখেন। তিনি লিখেছেন, ‘বয়ঃসন্ধির পর থেকে আমরা আমাদের বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে যাওয়া শুরু করি। সেখানে ছিদ্র এবং ক্যাটফ্ল্যাপ থাকে, তবুও মূল প্রবেশপথ খুব কমই খোলা থাকে। আমার বড় ছেলে ২০ কোঠায় পা রাখার আগে পর্যন্ত, আমি বুঝতে পারিনি যে মায়েদের জন্য এই সময়টা কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে। ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা এবং ছেড়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, কেবল টেক্সট এবং ভাগ করা ছুটির দিন।’

    প্রসঙ্গত, ২০০১ সালে বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারকে বিয়ে করেন টুইঙ্কল, এরপর তিনি চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দূরে সরে যান। ২০০২ সালে এই দম্পতি তাদের প্রথম সন্তান আরভের জন্ম দেন।

    গত বছর, অক্ষয় জানান যে, আরভের বিনোদন জগতের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই। পরিবর্তে, তিনি তাঁর পড়াশোনা এবং ফ্যাশন ডিজাইনে কেরিয়ার গড়ার দিকে মনোনিবেশ করছেন।

    News/Entertainment/'ছেলে ২০ কোঠায় পা রাখার আগে পর্যন্ত, বুঝতে পারিনি যে মায়েদের জন্য এই সময়টা কতটা বেদনাদায়ক…', কেন এমন বললেন টুইঙ্কেল?
