'ছেলে ২০ কোঠায় পা রাখার আগে পর্যন্ত, বুঝতে পারিনি যে মায়েদের জন্য এই সময়টা কতটা বেদনাদায়ক…', কেন এমন বললেন টুইঙ্কেল?

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে, টুইঙ্কল তাঁর মা অভিনেত্রী ডিম্পল কাপাডিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং লিখেছেন, ‘মা এবং মেয়ের সম্পর্ক খুব কমই সরল হয়। এমনকী আমাদের মতো ভালো সম্পর্কও। আমার বয়স ৫২ বছর, আমার বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমার মায়ের চোখে, আমি সব সময় তাঁর সহজ সরল সন্তান হয়েই থাকব। তিনি সব সময় আমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।’
এরপর টুইঙ্কল তাঁর ছেলে আরভ প্রসঙ্গে লেখেন। তিনি লিখেছেন, ‘বয়ঃসন্ধির পর থেকে আমরা আমাদের বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে যাওয়া শুরু করি। সেখানে ছিদ্র এবং ক্যাটফ্ল্যাপ থাকে, তবুও মূল প্রবেশপথ খুব কমই খোলা থাকে। আমার বড় ছেলে ২০ কোঠায় পা রাখার আগে পর্যন্ত, আমি বুঝতে পারিনি যে মায়েদের জন্য এই সময়টা কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে। ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা এবং ছেড়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, কেবল টেক্সট এবং ভাগ করা ছুটির দিন।’