Uday-Anamika: অনামিকার মন চুরি করেছিলেন আগেই! এবার বউয়ের কোন জিনিস চুরি করে নিলেন ‘রায়ান’ উদয়?

Uday-Anamika: অনামিকার মন চুরি করেছিলেন আগেই! এবার বউয়ের কোন জিনিস চুরি করে নিলেন ‘রায়ান’ উদয়?
টিআরপি টপার ধারাবাহিকের নায়ক, আর তিনিই নাকি বউয়ের এই বিশেষ জিনিস করলেন চুরি! উদয়ের কাণ্ড ভাগ করে নিলেন বউ অনামিকা।
দুজনেই ছোট পর্দার পরিচিত মুখ। কথা হচ্ছে উদয় প্রতাপ সিং আর অনামিকা চক্রবর্তীকে নিয়ে। বর্তমানে পরিণীতা ধারাবাহিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র রায়ান হিসেবে দেখা যাচ্ছে উদয়কে। টিআরপিতেও দুর্দান্ত ফল করছে এই মেগা। টিআরপি টপার ধারাবাহিকের নায়ক, আর তিনিই নাকি বউয়ের এই বিশেষ জিনিস করলেন চুরি!
একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে নিয়েছেন অনামিকা সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘চুরি কেন করেছ আমার গিফট তুমি?’ অনামিকার ফোনের ক্যামেরা ঘোরানো উদয়ের দিকে। অবশ্য তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই তাঁর। আয়নায় দেখে, নিজের চুল ঠিক করতেই ব্যস্ত। সঙ্গে করছেন গান।
এরপর অনামিকা ক্যামেরা নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে বলে ওঠেন, ‘এটা আমাকে রিয়াজ গিফট করেছে, আর চুরি করে নিল ও’। এরপর উদয় গানের সুর ধরে রেখেই বলে ওঠেন, ‘মুঝে আজ ইয়ে পহেনকে জানা হ্যায়…’! উদয়ের দাবি, এই টি-শার্টটা তাঁকে বেশি মানাচ্ছে। অনামিকা কপট রাগে বলে ওঠেন, ‘তুই একটা চোর, আমার টি-শার্ট চুরি করেছিস।’
দেখুন-
বছর দুই আগে বিয়ে করেছিলেন উদয় ও অনামিকা। কয়েক বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর, ২০২৩ সালের ২৮ জুন রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছিলেন তাঁরা। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের কোলে অত্যন্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে চার হাত এক হয়েছিল। সেই সময়টায় বাংলা ধারাবাহিকে পার্শ্ব চরিত্রেই দেখা যেত উদয়কে। মিঠাই, নিম ফুলের মধু-র মতো মেগায় তাঁকে হিরোর ভাইয়ের চরিত্রে দেখছিলেন দর্শক। বলা ভালো, বউভাগ্যেই কেরিয়ারের মোড় ঘোরে রাতারাতি। পরিণীতায় কেন্দ্রীয় চরিত্রের অফার আসে।
তবে আচমকাই বিগত কয়েকমাস ধরে তাঁদের ডিভোর্স চর্চা বারবার জায়গা করে নিয়েছে সংবাদের শিরোনামে। যা শুরু হয়েছিল ছবি ডিলিট করাকে কেন্দ্র করে। উদয়-অনামিকা বিচ্ছেদের খবর যে ‘ভুল’ তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।
এদিকে, কাজের দিক থেকেও বেশ কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন অনামিকা। একসময়ের নামি হিরোইন। ছোট পর্দার পাশাপাশি, চুটিয়ে কাজ করেছেন ওটিটি-তেও। অভিনেত্রীর দাবি, কেউ তাঁকে আর এখন কাজের জন্য ডাকে না। এমনকী, এক সাক্ষাৎকারে অনামিকার দাবি ছিল, বাড়তি ওজন নিয়েও কটাক্ষের মুখে পড়েন তিনি। উদয়-অনামিকার ভক্তরা যদিও মনেপ্রাণে চাইছেন, ডিভোর্সের জল্পনা সত্যি সত্যি যেন মিথ্যে হয়! সঙ্গে জলদি নতুন কোনো কাজ নিয়ে ফেরেন অভিনেত্রী।