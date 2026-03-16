    স্ত্রী অনামিকার হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন উদয়! ‘বিশেষ হয়ে থেকে যাবে…’, বললেন নায়ক

    'রায়ান' চরিত্রের জন্যই অনামিকার হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড নিলেন উদয়। স্ত্রীকে ভরা মঞ্চে প্রণামও করলেন নায়ক।

    Mar 16, 2026, 22:20:22 IST
    By Sayani Rana
    ছোটপর্দার অতিপরিচিত মুখ উদয় প্রতাপ সিং। তাঁর ধারাবাহিক 'পরিণীতা' রমরম করে চলছে। দর্শকদের মনেও বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে এই মেগা। তবে এই ধারাবাহিকের নায়ক-নায়িকা রায়ান-পারুলের জুটি দর্শকদের খুবই পছন্দের একটি জুটি। উদয়ের সঙ্গে ঈশানীর রসায়ন দর্শকদের মনে বিশেষ ভাবে ছাপ ফেলেছে। তাই সেটাকে কেন্দ্র করেই গত বছরের শেষের দিক থেকে উদয়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী অনামিকা চক্রবর্তী বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। যদিও উদয়-অনামিকা অনুরাগীদের সেই ধারনাকে নস্যাৎ করে দেন। আর এবার এই 'রায়ান' চরিত্রের জন্যই অনামিকার হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড নিলেন উদয়। স্ত্রীকে ভরা মঞ্চে প্রণামও করলেন নায়ক।

    সিটি সিনেমার শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে দেখা যায় সোনার সংসারের মঞ্চ থেকে নায়ক স্ত্রী অনামিকার হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নেন। একসময় 'রাজযোটক' ধারাবাহিকে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই নায়ক বলেন, ‘রাজযোটকের দশ বছর পর ওঁকে বিয়ে করলাম। তাঁর ১২ বছর পর ওঁর হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড পাবো এটা সত্যি ভাবিনি। এরপর হয়তো আমি আরও অনেক অ্যাওয়ার্ড পাবো, কিন্তু এই অ্যাওয়ার্ডটা আমার কাছে সারা জীবন বিশেষ হয়ে থেকে যাবে।’ তারপর স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতেই তাঁকে প্রণাম করেন উদয়।

    দীর্ঘ আড়াই বছর প্রেম করার পর, ২০২৩ সালের ২৮ জুন বসেছিলেন বিয়ের পিঁড়িতে। উল্টোরথের দিনে বিয়ে করেন তাঁরা। বিয়ের দিন বলিউড ধাঁচে প্যাস্টেল রঙের পোশাকে সেজেছিলেন কর্তা আর গিন্নি। বিয়ের ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘টু নিউ বিগিনিংস! চিয়ার্স টু আস! উই মেড ইট।’ দাম্পত্য জীবনেও খানিকটা পথ পার করে ফেলেছেন দুজনে, এক মিষ্টি সারমেয় বেলাকে নিয়ে সুখী গৃহকোণ দুজনের। তবে মাঝে তাঁদের নিয়ে বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল।

    পরে গত বছরের বড়দিনের রাতেই সব বিতর্কে জবাব দেন উদয়। বউকে জড়িয়ে ধরে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করেন। একসঙ্গে তোলা দুটি ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ক্রিসমাসে। সঙ্গে আবার রোম্যান্টিক গানও জুড়েছেন, ‘সোচতা হু কাভি উসকা দিল, মুঝপে আয়ে তো…’!

    আর উদয়-অনামিকার এই পোস্টে খুশি হন তাঁদের ভক্তরা। একজন লিখেছেন, ‘তোমরা আমার বড়দিন স্পেশাল করে তুললে। কী কিউট। তোমাদের একসঙ্গে দেখে কী যে খুশি বোঝাতে পারব না।’ আরেক জন লেখেন, ‘এভাবেই তোমরা একসঙ্গে থাকো। ব্যস আর কিচ্ছু চাই না।’

