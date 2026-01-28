'অবসর নিলেও উনি কিন্তু সঙ্গীত ত্যাগ করবেন না...', অরিজিৎ প্রসঙ্গে যা বললেন উদিত
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে কার্যত সকলকে চমকে দিয়েছেন সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। তিনি জানিয়েছেন, প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে তিনি আর কাজ করবেন না। এখানেই তিনি ইতি টানতে চান। অরিজিৎ সিং যে পোস্ট করেছেন সেই পোস্টের প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বলিউড থেকে টলিউড একাধিক তারকা।
এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন ৯০ দশকের অন্যতম সেরা গায়ক উদিত নারায়ণ। স্ক্রিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে উদিত নারায়ণ বলেন, ‘অরিজিৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্দান্ত কাজ করেছে। খুব অল্প সময়ে পুরস্কার, খ্যাতি, প্রশংসা, স্বীকৃতি সব কিছুতেই তিনি শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন। তিনি অবসর নেওয়ার চিন্তাভাবনা করেছেন সেটা ওঁর সিদ্ধান্ত কিন্তু উনি কখনও সঙ্গীত ছাড়তে পারবেন না। মানুষ সারা জীবন ওঁর কাজ ভালোবেসেছে আর ভালবাসবে।’
এই প্রসঙ্গে অমল মল্লিক লেখেন, ‘এটা শুনে খুব খারাপ লাগছে, আমি বুঝতে পারছি না এই সিদ্ধান্ত কেন উনি নিলেন কিন্তু আমি ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই। আমি চিরকাল অরিজিৎ সিং-এর ভক্ত ছিলাম থাকবো, তোমার যুগে জন্ম নিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।’
প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালে ‘ফেম গুরুকুল’ নামের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন অরিজিৎ। এরপর ২০১১ সালে ‘মার্ডার ২’ ছবিতে, গান গেয়ে প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অরিজিৎ। ২০১৩ সালে ‘আশিকি ২’ ছবিতে গান গেয়ে অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছিলেন অরিজিৎ, এটাই ছিল তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট।
