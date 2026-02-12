Udit Narayn 1st Wife: ‘যাতে মা না হতে পারি…’, চিকিৎসার আছিলায় জরায়ু বাদ দিয়েছেন উদিত, অভিযোগ প্রথম বউয়ের

Udit Narayn 1st Wife: ‘যাতে মা না হতে পারি…’, চিকিৎসার আছিলায় জরায়ু বাদ দিয়েছেন উদিত, অভিযোগ প্রথম বউয়ের
Udit Narayn 1st Wife: ৩০ বছর আগে চক্রান্ত করে তাঁর জরায়ু বাদ দিয়েছিলেন স্বামী উদিত নারায়ণ। এতদিনে তা জানতে পেরে স্তম্ভিত রঞ্জনা। বিহার পুলিশে গত মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করেছেন আদিত্য় নারায়ণের সৎ মা।
বলিউডের ‘মেলোডি কিং’ উদিত নারায়ণের বিরুদ্ধে এক অমানবিক অভিযোগ তুললেন তাঁর প্রথম স্ত্রী রঞ্জনা নারায়ণ ঝা। বিহারের সুপৌল থানায় দায়ের করা এক অভিযোগে রঞ্জনা দাবি করেছেন, গায়ক এবং তাঁর পরিবার তাঁকে না জানিয়েই তাঁর জরায়ু অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ বছর পর অন্য একটি শারীরিক সমস্যার পরীক্ষা করাতে গিয়ে তিনি এই সত্য জানতে পারেন।
অভিযোগের প্রেক্ষাপট: ষড়যন্ত্রের শিকার?
রঞ্জনার অভিযোগ অনুযায়ী, ১৯৯৬ সালে উদিত নারায়ণ এবং তাঁর পরিবার তাঁকে চিকিৎসার নাম করে দিল্লির এক নামী হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। তাঁর দাবি সেই সময় তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং জরায়ু অপসারণ করা হয়। রঞ্জনার অভিযোগ, এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল যাতে তিনি কোনওদিন মা হতে না পারেন।
তাঁর আরও দাবি, উদিত নারায়ণের দ্বিতীয় স্ত্রী দীপা নারায়ণের সঙ্গে ঘর করার পথে যাতে কোনও বাধা না আসে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কোনো জটিলতা না থাকে, সেই কারণেই এই নিষ্ঠুর কাজ করা হয়েছে।
পুলিশি পদক্ষেপ
৬১ বছর বয়সী রঞ্জনা নারায়ণ ঝা ইতিমধ্যেই বিহারের সুপৌল মহিলা থানায় উদিত নারায়ণ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছেন। পুলিশ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। যেহেতু এটি একটি মেডিকেল জালিয়াতির মামলা এবং এর সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার বিষয়টি জড়িত, তাই পুলিশ হাসপাতালের পুরনো নথি এবং রিপোর্ট খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
উদিত ও রঞ্জনার পুরনো তিক্ততা
উল্লেখ্য, উদিত নারায়ণ এবং রঞ্জনার বিবাহিত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের বিতর্কে মোড়া। ১৯৮৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ে হলেও উদিত দীর্ঘদিন রঞ্জনাকে স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করে এসেছিলেন। ১৯৮৫ সালে গায়ক হওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে মুম্বই পাড়ি দেন উদিত। আর ফিরেও তাকাননি বিহারের ছোট্ট গ্রামে। পরবর্তীতে গায়িকা দীপাকে বিয়ে করেন উদিত। সেই খবর জানতে পারার পর রঞ্জনা প্রশ্ন তুললেও, দীর্ঘদিন উদিত তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন সবটাই ভুয়ো।
২০০৬ সালে রঞ্জনা আদালত ও মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার পর উদিত তাঁকে স্ত্রী হিসেবে জনসমক্ষে মেনে নিতে বাধ্য হন এবং তাঁর খোরপোশের দায়িত্ব নেন। কিন্তু নতুন এই অভিযোগ গায়কের ভাবমূর্তিকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
নিশ্চুপ গায়ক
এই গুরুতর অভিযোগ সামনে আসার পর থেকে উদিত নারায়ণ বা তাঁর ছেলে আদিত্য নারায়ণের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। বলিউড মহলের অনেকেই এই ঘটনায় স্তম্ভিত।