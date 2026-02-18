Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফের বড়পর্দায় ফিরছেন 'বাঁকুড়া মিমস'-এর উন্মেষ! ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এর ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে

    ফের বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন 'বাঁকুড়া মিমস' খ্যাত উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তাঁর কাজ সব সময়ই তাঁর অনুরাগীদের দেয় এক খুশির আমেজ। তবে স্যোশাল মিডিয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি বড় পর্দাতেও বেশ কয়েকবার ধরা দিয়েছেন। এবার ফের ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এ তাঁকে দেখা যাবে।

    Published on: Feb 18, 2026 5:52 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ফের বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন 'বাঁকুড়া মিমিস' খ্যাত উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তাঁর কাজ সব সময়ই তাঁর অনুরাগীদের দেয় এক খুশির আমেজ। তবে স্যোশাল মিডিয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি বড় পর্দাতেও বেশ কয়েকবার ধরা দিয়েছেন। এবার ফের ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এ তাঁকে দেখা যাবে।

    ফের বড়পর্দায় ফিরছেন 'বাঁকুড়া মিমস'-এর উন্মেষ! ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এর ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে
    ফের বড়পর্দায় ফিরছেন 'বাঁকুড়া মিমস'-এর উন্মেষ! ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এর ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে

    তিনি ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন স্বাতী মুখোপাধ্যায়, স্বরলিপি ঘোষ, বিমল গিরি, সুব্রত সেনগুপ্ত, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সুরজিৎ মাল-সহ আরও অনেকে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ঋষভ দত্ত। ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে মোজোটেল ইন্টারটেইমেন্ট অ্যান্ড ডিট্রিবিউশন, গ্রেম্যাটার ফিল্মস, ডিজিন্যাক্স স্টুডিয়ো। প্রযোজনা করেছেন এহেসাস কাঞ্জিলাল, ঋষভ দত্ত ও দেবাঙ্গন পাল।

    ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এর গল্প

    মফস্বল ও কলকাতার উপকণ্ঠে তৈরি ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’ এক ব্যতিক্রমী ছবি। যেখানে সৌভাগ্য আর সংকট হাত ধরাধরি করে এগোয়। গল্পের কেন্দ্রে নারায়ণ পেশায় ডিজিটাল ঘটক, জীবনে হতাশা, ঋণ আর ভাঙা সম্পর্কের ভারে ন্যুব্জ। এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে কেনা একটি লটারির টিকিট তার জীবনে এনে দেয় বিপুল অর্থ। কিন্তু অর্থের ঝলকানির মাঝেই শুরু হয় অদ্ভুত পরিবর্তন। স্বপ্নে না বাস্তবে নারায়ণের সামনে উপস্থিত হন দেবী লক্ষ্মী। তাঁর নীরব অসন্তোষ যেন ইঙ্গিত দেন, এই প্রাপ্তির পেছনে লুকিয়ে আছে অন্য এক রহস্য।

    পরপর বিপর্যয়, বিশ্বাসঘাতকতা, এমনকী এক চাঞ্চল্যকর খুন নারায়ণের সাফল্যের গল্প দ্রুত পরিণত হয় নৈতিক সংকটে। তার জীবন যখন কলিযুগ ও সত্যযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তখন নারায়ণ উপলব্ধি করেন সব জেতাই জয় নয়। ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’ কেবল ভাগ্য পরিবর্তনের গল্প নয়, এটা বিবেক, কর্মফল ও আত্মজাগরণের এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নপত্র যেখানে অর্থের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে মানবিক সিদ্ধান্ত।

    স্বরলিপি ঘোষ ও বিমল গিরি
    স্বরলিপি ঘোষ ও বিমল গিরি

    পরিচালকের কথায়, ‘২০২১ সালে অফিসে বসেই মাথায় এসেছিল ’ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার'-এর কনসেপ্ট। ২০২৩-এ স্বরলিপি চিত্রনাট্য শেষ করে জন্মদিনের রাতে স্ক্রিপ্ট রিডিং। সেই মুহূর্তেই ঠিক হয়েছিল, এই গল্প আমরা করবই। অনেক ঝক্কি, নতুন মানুষ, নতুন দায়িত্ব, সব সামলে শুরু হল যাত্রা। সৌভাগ্য যে উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বাতী মুখোপাধ্যায়, স্বরলিপি ঘোষ, বিমল গিরি, সুব্রত সেনগুপ্ত, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ও সুরজিৎ মাল-এর মতো শিল্পীদের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেলাম ও সুমনা দি, এহেসাস কাঞ্জিলাল কে পাশে পেলাম। ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’ শুধু ভাগ্য বদলের গল্প নয়, এটা বিবেক, কর্মফল ও মানবিক সিদ্ধান্তের এক যাত্রা।'

    News/Entertainment/ফের বড়পর্দায় ফিরছেন 'বাঁকুড়া মিমস'-এর উন্মেষ! ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এর ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes