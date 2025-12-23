রাত ৩টের সময় উরফির বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের হানা! 'দুর্ব্যবহার শুরু করে…', ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বললেন নায়িকা

রাত ৩টের সময় উরফির বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের হানা! 'দুর্ব্যবহার শুরু করে…', ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বললেন নায়িকা
সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় উরফি জাভেদ মুম্বই পুলিশ স্টেশনের ছবি শেয়ার করেছিলেন। আর তা দেখে অভিনেত্রীর ভক্তরা অবাক হয়ে যান। উরফি জানিয়েছেন কীভাবে কিছু অচেনা ব্যক্তি গভীর রাতে তাঁদের বাড়ির বাইরে এসেছিলেন এবং এরপর কী ঘটেছিল তাও বললেন নায়িকা।
ই-টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উরফি জানান যে কেউ একজন তার দরজার বেল ১০ মিনিট ধরে বাজাচ্ছিল। যখন তিনি চেক করতে যান, তখন একজন এসে তাঁকে দরজা খুলতে বলেন। তাঁর সঙ্গে কোণে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন।' নায়িকা বলেন, ‘আমি তাকে বাজে কথা বন্ধ করতে বলেছিলাম, কিন্তু সে চলে যেতে রাজি হয়নি। তারপর আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি পুলিশকে ফোন করব।’
পুলিশ আসার পর কী ঘটেছিল তা বলতে গিয়ে উরফি বলেন, ‘আমরা পুলিশকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু লোকগুলো আমাদের এবং পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করে। তারা খারাপ ব্যবহার করছিল আমাদেরকে অভদ্র ভাবে বেরিয়ে আসতে বলে। তারা সব কিছু অস্বীকার করে।’ উরফি জানান যে, তারা একই বাড়ির বাসিন্দা যেখানে সে থাকে। তারপর তারা প্রমাণ নষ্ট করতে শুরু করে, দাবি করে যে তারা একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে যুক্ত।'
উরফি আরও বলেন যে এটা একটা খুব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, ‘যখন কেউ রাত ৩ টের সময় বাড়ির বাইরে এসে কোনও মেয়েকে গেট খুলতে বলে এবং তারপর বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিতে চায় না, তখন তা স্বাভাবিক ভাবেই খুব ভয়ঙ্কর হয়। বিশেষ করে যখন মেয়েরা একা থাকে, তখন এই ধরনের পরিস্থিতি ভীতিকর।’ অবশেষে, উরফি বলেন, 'আমি জানতে চাই ওদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'