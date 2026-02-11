Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রেয়স তালপাড়ে, মামলা দায়ের উত্তর প্রদেশ পুলিশের

    উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী জেলায়, অভিনেতা শ্রেয়াস তালপাডে সহ আরও ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি প্রতারণা মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

    Published on: Feb 11, 2026 6:33 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    উত্তরপ্রদেশের জেলায় বিনিয়োগ কেলেঙ্কারির অভিযোগে দায়ের করা একটি এফআইআরের উঠে এসেছে বলিউড অভিনেতা শ্রেয়স তালপাড়ের নাম। সংবাদ সংস্থা ANI - এর সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, মঙ্গলবার অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি ভোগগাঁও থানায় এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

    জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রেয়স তালপাড়ে (HT_PRINT)
    জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রেয়স তালপাড়ে (HT_PRINT)

    প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহল্লা মিশ্রানার এক বাসিন্দার অভিনেতা ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন। মুম্বইয়ে একটি ব্যাংক শাখায় বিনিয়োগ করানোর অজুহাতে গ্রামবাসীদের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে নিয়ে নেন অভিনেতা।

    আরও পড়ুন: ন্যাকামো করলেই রিজেক্ট! কার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন ডে কাটানোর প্ল্যান আরত্রিকার?

    এই গোটা ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ এই গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে অভিনেতা এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি।

    শ্রেয়স একজন অভিনেতা, পরিচালক এবং প্রযোজক যিনি বলিউড এবং মারাঠি উভয় সিনেমাতেই কাজ করেন। ২০০৫ সালে ‘ইকবাল’ সিনেমার মাধ্যমে তিনি একটি মুখ্য চরিত্রে অভিষেক করেন। তার উল্লেখযোগ্য কিছু চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ডোর, গোলমাল এবং ওম শান্তি ওম।

    আরও পড়ুন: প্রেমের সপ্তাহেও বাড়ি থেকে দূরে অঙ্গনা, সঙ্গে নেই রোহন, সব ঠিক আছে তো?

    অভিনেতাকে পরবর্তীতে ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ ছবিতে দেখা যাবে যেটি ওয়েলকাম ফিল্ম সিরিজের তৃতীয় অংশ। আহমেদ খান পরিচালিত, ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলে অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, জ্যাকি শ্রফ, রাভিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, আরশাদ ওয়ার্সি, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, জনি লিভার, আফতাব শিবদাসী, তুষার, তুষার, তুষার, তুষার, তুষার, তুষার, রাজপাল যাদব সহ ৩০ জনের বেশি শিল্পী রয়েছেন। এটি মুক্তি পাবে আগামী ২৬ জুন।

    News/Entertainment/জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রেয়স তালপাড়ে, মামলা দায়ের উত্তর প্রদেশ পুলিশের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes