Dhurandhar 2 Update: ধুরন্ধর ২-র দৈর্ঘ্য কি পার্ট ওয়ানের থেকে ছোট হবে? রণবীরের ছবি কি শংসাপত্র পেয়েছে

রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর পার্ট ১ বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে, যা ব্লকবাস্টার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এখন প্রথম অংশের সাফল্যের পর, পার্ট ২ মুক্তির জন্য প্রস্তুত। এদিকে ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২-এর। ছবিটি মুক্তির আগেই, সিবিএফসি সিনেমার পার্ট ২ এবং রানটাইম এবং সার্টিফিকেশন অনুমোদন করেছে। ধুরন্ধর পার্ট ২-এর দৈর্ঘ্য, পার্ট ১ এর চেয়ে কম হবে কি না তা জেনে নেওয়া যাক-
ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ কোন সার্টিফিকেশন পেয়েছে?
‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আদিত্য ধরের ছবিটি দক্ষিণী সুপারস্টার যশের টক্সিক ছবির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। ধুরন্ধরের পার্ট ১-এর দৈর্ঘ্য ছিল ৩ ঘন্টা ৩৫ মিনিট, তবে পার্ট ২ কিছুটা কম হবে বলেই ধারণা।
ধুরন্ধর পার্ট ২-এর রানটাইম কত হবে?
সিবিএফসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসারে, ধুরন্ধর ২ কে UA ১৬+ রেটিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি ছবিটি সার্টিফিকেশন পেয়েছে। ছবিটির রানটাইম ২০৮ মিনিট, অর্থাৎ এটি ৩ ঘন্টা ২৮ মিনিটের।
ধুরন্ধর ২-তে ইয়ামি গৌতমের একটি ক্যামিও চরিত্র থাকবে?
ধুরন্ধর ২-এর কথা বলতে গেলে, ছবিতে ইয়ামি গৌতমের একটি ক্যামিও চরিত্র থাকতে পারে। বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ছবিটি রণবীর সিংয়ের চরিত্র হামজা আলির চরিত্রকে ফোকাস করবে। দ্বিতীয় পর্বে সাহেবের চরিত্রটিও প্রকাশ করা হবে। ছবিটির দ্বিতীয় পর্ব আরও তীব্র হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
১৯ মার্চ ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ এবং টক্সিকের মধ্যে বক্স অফিসে বড় সংঘর্ষ
রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর পর্ব ২ এবং যশের টক্সিক উভয়ই ১৯ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে। উভয় ছবিতেই ভক্তরা উচ্চমাত্রার অ্যাকশন দৃশ্য উপভোগ করবেন। কোন ছবিটি বেশি ভালোবাসা পাবে, তা যদিও ছবিটি মুক্তির পরেই জানা যাবে, তবে IMDb-এর বহুল প্রতীক্ষিত তালিকা অনুসারে, ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জের চেয়ে ভক্তরা যশের টক্সিকের জন্য বেশি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
