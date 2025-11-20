বক্স অফিসে আগের দুটি সিজনের দাদাগিরি, কবে আসছে অজয় দেবগনের রেইড ৩?

Raid 3 Sequel Update: অজয় দেবগনের ছবি রেইডের দুটি অংশ বক্স অফিসে দুর্দান্ত ফল করেছে। এখন ছবির তৃতীয় অংশের অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরাও। খবর, রেইড ৩ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। নির্মাতারা কবে মুক্তি দিতে পারেন ছবিটির?
বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগনের ছবি রেইড ২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবির দ্বিতীয় কিস্তিটি মুক্তি পেয়েছে এই বছর। আর দুটি সিনেমাই বক্স অফিসে সুপার ডুপার হিট। আর অজয় ভক্তদের জন্য রয়েছে বড় সুখবর। শোনা যাচ্ছে ২০২৬ সালের শেষের দিকে মুক্তি পেতে পারে রেইড ৩। তৃতীয় অংশটিও পরিচালনা করবেন রাজকুমার গুপ্তা।
রেইড ৩ ছবিটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুসারে, রেড ৩ সম্পর্কিত আপডেটগুলি গোপন রাখা হচ্ছে। যদি সূত্রের কথা বিশ্বাস করা হয়, রেড ৩ আরও বড় চমক নিয়ে আসবে। ছবির তৃতীয় অংশ গল্পকে আরও জটিল এবং নাটকীয় স্তরে নিয়ে যাবে। অজয় দেবগন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। ছবির ক্রিয়েটিভ টিম গত কয়েক সপ্তাহ ধরে স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটির প্রি প্রোডাকশনের কাজ ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে। পরিচালক রাজকুমার গুপ্ত ছবিটির সত্যতা এবং বাস্তবসম্মতা বজায় রাখার জন্য চিত্রনাট্য নিয়ে খুঁটিয়ে কাজ করছেন। ছবিতে বরাবরের মতোই আয়কর অফিসার অময় পট্টনায়েকের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অজয় দেবগনকে।