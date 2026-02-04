Rantapriya Das: পরিচালক কৃষের সাথে প্রেম অতীত! চুপিসাড়ে বিয়ে সারলেন ‘উড়ান’ নায়িকা রত্নাপ্রিয়া?

টেলিপাড়ায় বিয়ের মরসুম! এবার কি সাত পাকে বাঁধা পড়লেন অভিনেত্রী রত্নাপ্রিয়া এবং ইনফ্লুয়েন্সার মুকুল জানা? বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের বিয়ের একাধিক ছবি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। লাল বেনারসি, চন্দনের সাজে কনে রত্নাপ্রিয়া আর ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবিতে বর মুকুলকে দেখে অনুরাগীদের প্রশ্ন— তবে কি চুপিচুপি বিয়েটা সেরে ফেললেন এই জুটি?
রত্নাপ্রিয়ার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা নতুন নয়। একটা সময় 'পরিণীতা' ধারাবাহিকের পরিচালক কৃষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে টেলিপাড়ায় প্রচুর গুঞ্জন শোনা যেত। তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে কৌতূহলের শেষ ছিল না। সেই প্রেমের রেশ কাটতে না কাটতেই মুকুলের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসা ছবি দেখে অনেকেই বেশ অবাক হয়েছেন।
আসল সত্যিটা কী? ছবিগুলো দেখে বিয়ের আবহ মনে হলেও, এর পেছনে লুকিয়ে অন্য় রহস্য়। জানা গিয়েছে, এটি আসলে কোনো বাস্তব জীবনের বিয়ে নয়, বরং একটি বিজ্ঞাপনী প্রচারের ঝলকের (Ad Campaign)। শ্যুটিংয়ের প্রয়োজনেই বর-কনের সাজে ধরা দিয়েছেন রত্নাপ্রিয়া ও মুকুল। কিন্তু ছবির ক্যাপশনে তাঁরা কৌশলে ধন্যবাদ আর ভালোবাসার দুটি ইমোজি ব্যবহার করেছেন, যা বিয়ের জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা না দেওয়ায় অনুরাগীদের মনে ধন্দ জিইয়ে রাখতে সফল হয়েছেন তাঁরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের এই লুক নজর কেড়েছে সবার। কেউ কেউ ভাবছেন বিজ্ঞাপনের আড়ালে সত্যিই হয়তো কোনো বিশেষ সম্পর্ক দানা বাঁধছে। আবার একাংশের মতে, প্রচারের জন্য এটি একটি চমৎকার কৌশল। বিয়ের সাজে জুটিকে বেশ মানিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন অনেক ভক্ত।
আসল জীবনে রত্নাপ্রিয়া ও মুকুলের রসায়ন ঠিক কোন দিকে মোড় নেয়, তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত তাঁদের এই ‘বিজ্ঞাপনী বিয়ে’ সোশ্যাল মিডিয়ায় সুপারহিট।
