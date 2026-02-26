জামা কেটে কেক খাওয়ালেন ভক্তদের! উরফির নতুন স্টাইল দেখে হতবাক নেটপাড়া
লাইমলাইটে থাকতে গেলে ঠিকই করতে হয় তা হয়তো উরফির থেকে ভালো কেউ জানে না। একটি ছবিতে অভিনয় না করেও আজ বড় বড় তারকাদের সঙ্গে ওঠা-বসা তাঁর। স্টাইল স্টেটমেন্টকে একেবারে অন্য মাত্রায় যিনি নিয়ে গিয়েছেন সেই উরফি জাভেদ এবার এসে দাঁড়ালেন একেবারে কেকে মোড়া পোশাকে।
সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে তিনি একটি কালো রঙের পোশাক পরে এসেছিলেন যা দেখে অনেকেই প্রথমে ভেবেছিলেন, শুধুমাত্র কেকের নকশা করা পোশাক পরেছেন তিনি। কিন্তু তারপর যখন উরফি নিজের পোশাক থেকে কেক কেটে সকলকে খাওয়াতে শুরু করলেন তখন সেই দৃশ্য যেন একেবারে মনে রাখার মত।
উরফির এই নতুন স্টাইল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই হরেক রকমের কমেন্টে ভরে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। কেউ কেউ লিখেছেন, ‘এই কেকটা কেউ খাবেন না ওর গ্যাসের সমস্যা রয়েছে।’ অন্য একজন আবার লিখেছেন, ‘আজ আমার জন্মদিন আর আজকেই উনি এমন ড্রেস পরে এলেন।’
একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘আমি জানি না কিভাবে উনি এমন জামা পরে এলেন? আর এরাও বা কেমন মানুষ যে কেকটা খেয়েও নিচ্ছেন। ভীষণ নোংরা লাগছে।’ তবে যে যাই বলুক না কেন, উরফি কটাক্ষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের শর্তে বাঁচেন তিনি।
