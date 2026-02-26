Edit Profile
    জন্মদিনে ১৬ কোটি টাকার কেক কাটলেন ঊর্বশী! পাশে দাঁড়ালেন ২৫১ জন মেয়ের, নিলেন বিয়ের দায়িত্ব

    Published on: Feb 26, 2026 7:07 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য নয়, মাঝেমধ্যেই ব্যক্তিগত জীবনের জন্য লাইমলাইট কেড়ে নেন অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউটেলা। এবার ৩২ তম জন্মদিনে ১৬ কোটি টাকার কেক কেটে আবার চর্চায় এলেন তিনি।

    জন্মদিনে ১৬ কোটি টাকার কেক কাটলেন উর্বশী!
    জানা গিয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি ৩২ তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি বিশাল বড় কেক অর্ডার করেছিলেন তিনি। ৭ স্তরের এই কেকটি হিরেখচিত এবং এর দাম আনুমানিক ১৬ কোটি টাকা।

    জন্মদিনে কেক কাটার ভিডিও এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই অতি আতিশয্যপূর্ণ এই কেক দেখে চোখ কপালে উঠে যায় নেট দুনিয়ার বাসিন্দাদের।

    অভিনেত্রীর ১৬ কোটি টাকার কেক কাটার ছবি প্রকাশ্যে আসতেই কেউ কেউ লিখেছেন, পৃথিবীর প্রথম কোনও ব্যক্তি যিনি এই কাজ করলেন। কেউ আবার লিখেছেন, কেক কাটার পর হীরে কী করে খাবেন? কেউ কেউ আবার অভিনেত্রীর আয়ের উৎস সম্পর্কেও কৌতুহল প্রকাশ করেছেন।

    তবে শুধুমাত্র জমকালো ভাবে নিজের জন্মদিন উদযাপন করেছেন তা নয়। ছত্রপুরের বাগেশ্বর ধামে ২৫১ জন সুবিধাবঞ্চিত মেয়ের বিবাহের খরচ দিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর এই অর্থ সাহায্যের ফলে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া পরিবারগুলি আনন্দের মুখ দেখেছে।

    শুধুমাত্র তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন তা নয়, হবু কনেদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করেছেন তিনি। অভিনেত্রীর এই উদ্যোগ দেখে খুশি অভিনেত্রীর ভক্তরা। ঊর্বশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সমালোচকরা।

    প্রসঙ্গত, কখনও ১৯০ কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি কেনার গুঞ্জন, কখনও আবার ঋষভ পন্থের সঙ্গে অভিনেত্রীর সম্পর্কের গুঞ্জন। গত বছর ১২ কোটি টাকার মূল্যের রোলস রয়েস কিনে যেমন সকলকে তাক লাগিয়েছেন তিনি তেমন আবার ২০ কোটির বেশি ফলোয়ার্স অর্জন করে ইনস্টাগ্রামে ফোর্বসের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় যোগ দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে নায়িকা কিছু না কিছু নিয়ে সবসময় থাকেন খবরের শিরোনামে।

