    'আমাদের উচিত এর প্রতিবাদ... ', কাদের বিরুদ্ধে আইনের পথে হাঁটার হুশিয়ারি উষসীর

    বিগত বেশ কয়েক দিনে কলকাতা সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত ঠান্ডায় কাবু জনগণ। শীতকাল এমনিতে সকলেরই ভালো লাগে কিন্তু সেই ঠান্ডার প্রকোপ যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায় তখন সেটা আর সহ্যের মধ্যে থাকে না। 

    Published on: Dec 30, 2025 5:56 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বিগত বেশ কয়েক দিনে কলকাতা সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত ঠান্ডায় কাবু জনগণ। শীতকাল এমনিতে সকলেরই ভালো লাগে কিন্তু সেই ঠান্ডার প্রকোপ যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায় তখন সেটা আর সহ্যের মধ্যে থাকে না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তখন ভীষণ কষ্ট হয়। তবে শীতকালে যেটি সবথেকে বেশি কষ্ট হয় সেটি হল প্রত্যেকদিন নিয়মিত স্নান করা।

    কাদের বিরুদ্ধে আইনের পথে হাঁটার হুশিয়ারি উষসীর

    অনেকেই আছেন যারা শীতকালে নিয়মিত স্নান করেন না, তবে পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নান করতে হয় তাদের। এই অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যেই একজন হলেন অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তী। ভীষণ ঠান্ডায় তিনি একেবারে জবুথবু হয়ে রয়েছেন, তার মধ্যে এই প্রত্যেক দিনে স্নান করার ব্যাপারটা যেন আরও বেশি কষ্টকর।

    আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে দেবশঙ্কর-সোহিনী, বলবেন ভালোবাসার গল্প

    সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওর মাধ্যমে তাই একটি মজার বার্তা দিয়েছেন অভিনেত্রী। তিনি সেই সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন যারা প্রতিদিন স্নান করতে একেবারে অনিচ্ছুক। সকলকে একটি গণমঞ্চ তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন অভিনেত্রী যারা বলপূর্বক স্নান করার কথা বলেন। প্রয়োজন পড়লে আইনের পথে হাঁটারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি, যদিও সেটা নিতান্তই মজার আঙ্গিকেই বলেছেন তিনি।

    এছাড়াও মজার ছলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, কল্পনার মধ্যে স্নান করার কথা বলেন অভিনেত্রী। বেশি পয়সা থাকলে স্নান করার জন্য একজন মানুষকেও রাখার কথা হাসির ছলে বলেন তিনি। আদ্যপ্রান্ত একজন প্রতিবাদী মানুষকে এইভাবে অন্যরকম প্রতিবাদ করতে দেখে বেশ খুশি হয়েছেন নেট পাড়ার বাসিন্দারা।

    প্রসঙ্গত, খুব শীঘ্রই অনির্বাণ মল্লিকের পরিচালনায় একটি মিনি সিরিজের অভিনয় করতে চলেছেন উষসী। এই সিরিজে একজন সেবিকার চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেত্রী, যিনি প্রেমের ফাঁদে ফেলেন ধনী পুরুষদের। এই কাজে উষসীকে সাহায্য করবেন ঋষভ। তবে শুধু উষসী এবং ঋষভ নন, এই সিরিজে দেখা যাবে অঙ্গনা ভট্টাচার্য, কথা চক্রবর্তীকেও।

    আরও পড়ুন: 'সব ধর্মের ঠাকুরকে একটা কথাই... ', বাংলাদেশের অশান্ত পরিবেশ নিয়ে যা বললেন দেব

    প্রসঙ্গত, জুন আন্টি চরিত্রটি প্রচুর জনপ্রিয়তা পেলেও ছোট পর্দায় আর একই রকম চরিত্র করতে একেবারেই চান না উষসী চক্রবর্তী। তাই এই মিনি সিরিজে একেবারে অন্যরকম একটি চরিত্র পেয়ে তিনি আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করেননি, সঙ্গে সঙ্গে ‘হ্যাঁ’ বলে দিয়েছেন।

