    'গান গায়কের চেয়েও বড়…', ধুরন্ধরের 'রম্বা হো'র নতুন সংস্করণ নিয়ে যা বললেন উষা

    ১৯৮১ সালের 'আরমান' ছবির অন্যতম আইকনিক গান 'রম্বা হো', ঊষা উত্থুপের সেরা গানগুলির মধ্যে একটি। এই একই গান রণবীর সিং অভিনীত আদিত্য ধরের পিরিয়ড স্পাই থ্রিলার 'ধুরন্ধর'-এর জন্য রি-ক্রিয়েট করা হয়েছ। এবার গায়িকা ঊষা উত্থুপ এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    Published on: Feb 09, 2026 11:59 AM IST
    By Sayani Rana
    গায়িকা ঊষা উত্থুপ তাঁর পুরো কেরিয়ার জুড়ে ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক অসাধারণ গান উপহার দিয়েছেন। ১৯৮১ সালের ‘আরমান’ ছবির অন্যতম আইকনিক গান ‘রম্বা হো', উষার সেরা গানগুলির মধ্যে একটি। এই একই গান রণবীর সিং অভিনীত আদিত্য ধরের পিরিয়ড স্পাই থ্রিলার ‘ধুরন্ধর’-এর জন্য রি-ক্রিয়েট করা হয়েছ। এবার গায়িকা ঊষা উত্থুপ এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    'গান গায়কের চেয়েও বড়…', ধুরন্ধরের ‘রম্বা হো'র নতুন সংস্করণ নিয়ে যা বললেন উষা
    'গান গায়কের চেয়েও বড়…', ধুরন্ধরের ‘রম্বা হো'র নতুন সংস্করণ নিয়ে যা বললেন উষা

    ‘ধুরন্ধর’ ছবির নতুন সংস্করণটি গায়ক শাশ্বত সচদেব রি-ক্রিয়েট করেছেন এবং মধুবন্তী বাগচী গেয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে, ঊষা এই নতুন ‘রম্বা হো’-এর রিমেক সম্পর্কে কথা বলেছেন। রেডিয়ো নাশাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে, তিনি বলেন, ‘কেউ একজন আমাকে ধুরন্ধরের ’রম্বা হো'-এর পুনর্নির্মিত সংস্করণের একটি লিঙ্ক পাঠিয়েছিলেন এবং আমি বলেছিলাম, 'বাহ! এটা কী! এটা অসাধারণ।' আমি সেই মানুষদের দলে নই যাঁরা অন্য কেউ তাঁদের গান গেয়েছে বলে খারাপ মনে করবে। আমি খুব খুশি।'

    সাক্ষাৎকারে ঊষা আরও বলেন, ‘এটা আশ্চর্যজনক যে এটি (রম্বা হো গানটি) এত জোরালো ভাবে ফিরে এসেছে, এবং হ্যাঁ, মধুবন্তী এটা খুব ভালো গেয়েছেন।’ তবে, ঊষা আরও জানিয়েছেন যে, নির্মাতারা পুনর্নির্মিত সংস্করণের জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ঊষা আরও বলেন, 'এটা আশ্চর্যজনক যে এটা এত জোরালো ভাবে ফিরে এসেছে। এটা প্রমাণ করে যে আমি সবসময় যা বিশ্বাস করতাম, এবং আমি বলি, গান গায়কের চেয়েও বড়। আমি ঈশ্বরের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। 'রম্বা হো' মুক্তি পাওয়ার ৪০ বছর হয়ে গিয়েছে, এবং আমি এত বছর ধরে আমার শোতে এটা গেয়ে আসছি... কিন্তু এটা এত জোরালো ভাবে ফিরে আসা সত্যিই আশ্চর্যজনক। অবশ্যই, মধুবন্তী এটা সুন্দর ভাবে গেয়েছেন। তিনি এটা খুব ভালো গেয়েছেন।'

    আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর’ ছবিটি দর্শকদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। রণবীর সিংয়ের শক্তিশালী অভিনয় ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ছবিটি বক্স অফিসেও ভালো আয় করেছে। তাছাড়া, মুক্তির পর ‘ধুরন্ধর’ বেশ কয়েকটি বড় ছবির রেকর্ড ভেঙেছে। রণবীর ছাড়াও, এই ছবিতে অক্ষয় খান্নার অভিনয়ও প্রশংসিত হয়েছে। ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছেন আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং সারা অর্জুন।

    News/Entertainment/'গান গায়কের চেয়েও বড়…', ধুরন্ধরের ‘রম্বা হো'র নতুন সংস্করণ নিয়ে যা বললেন উষা
