    ‘হঠাৎ পচে যেতে দেখে, ভিতরটা খালি হয়ে যাচ্ছে…’! প্রতীক উরকে একহাত নিলেন বামমনস্ক অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তী

    ইতিমধ্যেই বামেদের অনেকেই মুখ খুলেছেন প্রতীক উর রহমানের বিরোধিতা করে। এবার পোস্ট এল বামমনস্ক অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীর থেকে।

    ভোটের আগে বঙ্গ রাজনীতি উত্তাল। সিপিএমের তরুণ তুর্কি প্রতীক উর রহমান দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও অব্যাহতি নেওয়ার কথা জানিয়ে মঙ্গলবার চিঠি দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই জলঘোলা শুরু। এরপর একাধিক বিস্ফোরক সব সাক্ষাৎকার দিয়ে ফেলেছেন প্রতীক উর। যেখানে দলর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। এখানেই শেষ নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়েরও প্রশংসা করেছেন।

    প্রতীক উর রহমানকে নিয়ে পোস্ট উষসীর।
    এরপরই বামেদের অনেকেই মুখ খুলেছেন প্রতীক উর রহমানের বিরোধিতা করে। একটি পোস্ট এল বামমনস্ক অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীর থেকে। উষসী লিখেছেন, ‘আমি পার্টির সদস্য নই ! কিন্তু তবুও ঝকঝকে যুবনেতা যাকে এতদিন অ্যাসেট বলে জেনে এসেছি, শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি, ওর মতো, ওদের মতো লড়াকু হতে পারিনি বলে আত্মগ্লানিতে ভুগে নিজের মধ্যবিত্ত জীবনকে ঘেন্না করেছি বরাবর, তাঁকে হঠাৎ পচে যেতে দেখে ভিতরটা কেমন খালি হয়ে যাচ্ছে।

    জানি লড়াইটা কঠিন। মধ্যবিত্ত জীবনের ঘেরাটোপে বসে পার্টি কর্মীদের নিরন্তর লড়াই নিয়ে কথা বলার আমি কেউ নই, তবুও এক অদৃশ্য বেদনা নিয়ে গত কয়েকদিন বেঁচে আছি। আমি জানি কমরেডরা যারা সত্যি সত্যিই অ্যাসেট, তারা এতো সহজে হার মানছেন না। বিনোদের মতোই অনুকরণীয় ভঙ্গিতে বলবে, 'হাম গরিব হায় গাদ্দার নেহি'।’

    উষসী নিজের পোস্টে আরও লেখেন, ‘নিজের পচনকে জাস্টিফাই করার জন্য, পার্টির প্রতি অভিমান থাকা সত্ত্বেও যারা নিরন্তর পার্টির সঙ্গে থেকে কাজ করে চলেছেন তাদেরকে ঢাল না করাই ভালো। আমারও সেটাই মনে হয়। তবে যাই হোক, একটা কথা তো ঠিক যে সব কিছুরই ভালো খারাপ আছে । ভালো দিকটা হলো এই যে এত দিন মিডিয়া মারফত জানতাম রাজ্যে দুটি দল। বিজেপি আর টিএমসি। আর তৃতীয় দলটি শূন্য পায়। তাই তারা এখন অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু হটাৎ করে শুনছি শূন্য পাওয়া দলের যুব নেতৃত্বের সবাই বাকি দুটো চূড়ান্ত রেলিভেন্ট দল থেকে প্রতিদিন অফার পাচ্ছে। ব্রো, শূন্য পাওয়া দল থেকে এত নেতা ধার নিতে হছে কেন? কুসুম কুসুম তোমার যুবনেতা নেই?’

