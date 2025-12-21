'কম বয়সের পুরুষদের সঙ্গেই আমার... ', তবে কী সত্যিই ঋষভের প্রেমে পড়লেন উষসী?
চিরকালই সোজা সাপটা কথা বলতে ভালোবাসেন অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তী। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বহুবার বহু গুঞ্জন রটেছে অভিনেত্রীর নামে। এবার অভিনেত্রীর নাম জড়ালো ঋষভ বসুর সঙ্গে, তাহলে কি এবার নতুন করে প্রেমে পড়লেন অভিনেত্রী?
সম্প্রতি একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সেবিকার পোশাকে রয়েছেন উষসী যিনি সেবা করছেন ঋষভকে। অভিনেতার যত্নে যে কোনও রকম ত্রুটি হচ্ছে না তার স্পষ্ট হয়ে যায় ছবি দেখে। কিন্তু হঠাৎ কেন ঋষভের সেবা করছেন উষসী? নেপথ্যে রয়েছে কোন কারণ?
এই ছবি নিয়ে প্রশ্ন করায় আনন্দবাজার ডট কমকে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার কিন্তু সব সময় বেশি বয়সের থেকে কম বয়সের পুরুষের সঙ্গেই প্রেম জমে। এর আগেও কিন্তু অনেকবার ছোট পুরুষের সঙ্গে প্রেমে পড়েছি আমি।’ ওই একই কথা জিজ্ঞাসা করায় অভিনেতাও বলেন, ‘জীবনের প্রথম দিন থেকে বড় বয়সী অভিনেত্রীর সঙ্গেই আমার প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছে। গার্গী রায় চৌধুরী থেকে দেবলীনা দত্ত, সোহিনী সরকারও আমার থেকে বড় ছিলেন।’
তাহলে কি সত্যিই একে অপরের প্রেমে পড়লেন এই তারকা যুগল? না, ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। আসলে যা বলছিলেন তার পুরোটাই মজার ছলে বলছিলেন এই তারকা যুগল। আসলে অনির্বাণ মল্লিকের পরিচালনায় একটি মিনি সিরিজে অভিনয় করতে চলেছেন উষসী এবং ঋষভ।
এই সিরিজে একজন সেবিকার চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেত্রী, যিনি প্রেমের ফাঁদে ফেলেন ধনী পুরুষদের। এই কাজে উষসীকে সাহায্য করবেন ঋষভ। তবে শুধু উষসী এবং ঋষভ নন, এই সিরিজে দেখা যাবে অঙ্গনা ভট্টাচার্য, কথা চক্রবর্তীকেও।
প্রসঙ্গত, জুন আন্টি চরিত্রটি প্রচুর জনপ্রিয়তা পেলেও ছোট পর্দায় আর একই রকম চরিত্র করতে একেবারেই চান না উষসী চক্রবর্তী। তাই এই মিনি সিরিজে একেবারে অন্যরকম একটি চরিত্র পেয়ে তিনি আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করেননি, সঙ্গে সঙ্গে ‘হ্যাঁ’ বলে দিয়েছেন।
তবে এই মিনি সিরিজের নাম অথবা এটি কবে মুক্তি পাবে সেটা এখনও জানা যায়নি। খুব শীঘ্রই জানা যাবে কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে এই মিনি সিরিজ।
