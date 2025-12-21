বইমেলায় সত্যজিতের সঙ্গে থাকবেন উত্তমকুমার! থাকবে প্রেক্ষাগৃহ, প্রকাশিত হবে বই
২০২৬ সালে উত্তম কুমারের শতবর্ষ উদযাপিত হবে। বছরের পর বছর এই মানুষটিকে ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কমেনি কোনদিন। তাই এবার উত্তম কুমারের শতবর্ষ পালন করার উদ্দেশ্যে বইমেলাতেও উপস্থিতি থাকবে উত্তম কুমারের!
জানা গিয়েছে, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড খ্যাতনামীর স্মরণে বিশেষ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। যার দায়িত্বে থাকবে আর্ট অলিন্দ আর্কাইভ। এই প্রদর্শনীর দায়িত্বে থাকবেন জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং কলকাতা কথকতা - এর তরফ থেকে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
উত্তম কুমারের প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করার প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডট কমকে জ্যোতির্ময় জানান, এটি আসলে একটি প্রেক্ষাগৃহ নয় বরং প্রেক্ষাগৃহের আদলে প্রদর্শনী স্থান তৈরি করার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। এখানে উত্তম কুমারের লেখা চিঠি, চিত্রনাট্য, স্থিরচিত্র, ছবির পোস্টার, ছবির টিকিট, উত্তম কুমারের ব্যবহৃত পোশাক থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই থাকবে।
প্রেক্ষাগৃহে শুধুমাত্র উত্তম কুমারের সিনেমার গান নয়, শোনা যাবে হীরক রাজার দেশের একাধিক গান, শুনতে পাওয়া যাবে দর্শকদের কোলাহলের আওয়াজ। তবে উত্তমকুমার যে একা নন, এই প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পাওয়া যাবে পাহাড়ি সান্যাল থেকে শুরু করে ছবি বিশ্বাসকেও। দেখা যাবে পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সমসাময়িক কিছু ছবির দৃশ্য।
উত্তম কুমারের ব্যবহৃত জিনিস বইমেলার হাতে তুলে দেবেন মহানায়কের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায়। যদিও কি কি জিনিস তুলে দেওয়া হবে তা এখনও জানাননি তিনি। তবে জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী থেকে অপর্ণা সেনের মত অভিনেত্রীরা।
আর্ট অলিন্দ আর্কাইভ- এর তরফ থেকে প্রকাশিত হবে দ্য গোল্ডেন মোমেন্টস নামের একটি বই, যা প্রকাশিত করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বইমেলা থাকবে ২২ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
