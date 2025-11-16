Edit Profile
    'বারাণসী'তে মিলবে আরআরআর এবং বাহুবলীর স্বাদ! এস.এস. রাজামৌলির নতুন ছবিতে বড় চমক

    রূপালি পর্দায় শক্তিশালী অ্যাকশন এবং অসীম কল্পনাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য পরিচিত পরিচালক এস.এস. রাজামৌলি শিব ও বিষ্ণুর মিলনের উপর ভিত্তি করে 'বারাণসী' ছবিটি আনছেন।

    Published on: Nov 16, 2025 5:29 PM IST
    By Sayani Rana
    আরআরআর এবং বাহুবলী ছবিগুলো সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছিল। এখনও সেই ভালোবাসা অব্যহত। এবার, সেই ধারাই সিনেপ্রেমিরা ফিরে পাবেন ‘বারাণসী’র মাধ্যমে। রূপালি পর্দায় শক্তিশালী অ্যাকশন এবং অসীম কল্পনাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য পরিচিত পরিচালক এস.এস. রাজামৌলি শিব ও বিষ্ণুর মিলনের উপর ভিত্তি করে 'বারাণসী' ছবিটি আনছেন।

    শনিবার সন্ধ্যায় এস.এস. রাজামৌলি তাঁর পোস্ট এই কথা জানাতে সঙ্গে সঙ্গেই পোস্টটি ট্রেন্ড শুরু হয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ৮২,০০০ এরও বেশি মানুষ পোস্টটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, 'বারাণসী' ছবিটি বরুণ এবং আসি নদীর পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ছবি হতে চলেছে। বরুণ এবং আসি নদীর অর্ধেক বিষ্ণু কাশী এবং অর্ধেক শিব কাশী হওয়ার পৌরাণিক কাহিনীও ছবির গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। 'বারাণসী' ছবিটি বড় সেট এবং উচ্চমানের সিনেমাটোগ্রাফির সাহায্যে রূপালি পর্দায় আনা হবে।

    এই ছবিতে অভিনয় করেছেন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত অভিনেতা মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। হায়দরাবাদের রামুজি ফিল্ম সিটিতে এস.এস. রাজামৌলি, মহেশ বাবুর একটি লুক এবং ছবির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। ছবিতে মহেশ বাবুকে ত্রিশূল ধারণকারী হয়ে নন্দীর উপর বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। আর এটা দেখে বোঝা গিয়েছে যে ভগবান শিবের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে।

    ছবির গল্পে ভগবান বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের গল্পও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছবির গল্প বাস্তবতা এবং অলৌকিকতার এক চমৎকার মিশ্রণ হবে। সূত্র আরও জানিয়েছে যে, এই সিনেমা বিশ্বের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ছবিটির একটি ইংরেজি নাম দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। পৌরাণিক গল্পের সারাংশকে বর্তমানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে এবং কাশীর প্রধান শিব ও বিষ্ণু মন্দিরের বর্তমান এবং অতীতের গল্পগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য, ফিল্ম ইউনিটের গবেষণা দল এক মাস ধরে বেনারসে থাকে এবং সবকিছু বুঝতে পারে।

    এসএস রাজামৌলির জনপ্রিয় সিনেমাগুলি হল স্টুডেন্ট নং ১, সিংহদ্রি, সাই, ছত্রপতি, বিক্রমকুডু, ইয়ামাডোঙ্গা, মাগধীরা, মরিয়দা রামান্না, এগা (হিন্দিতে মাক্কি হিসাবে মুক্তি), হুবলি: দ্য বিগিনিং, বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন এবং আরআরআর।

