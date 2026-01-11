Edit Profile
    ছবি মুক্তির আগেই বড় প্রাপ্তি বরুণের, প্রশংসিত হলেন কর্নেল হোশিয়ার সিং দাহিরার স্ত্রীর কাছে

    আগামী ২৩ জানুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে বরুণ ধাওয়ান অভিনীত বর্ডার ২। বর্ডার ছবির জনপ্রিয়তা আজও এত বছর পর মানুষের মধ্যে বর্তমান তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ছবির দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে কিছুটা টেনশনে ছিলেন পরিচালক। 

    Published on: Jan 11, 2026 12:31 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আগামী ২৩ জানুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে বরুণ ধাওয়ান অভিনীত বর্ডার ২। বর্ডার ছবির জনপ্রিয়তা আজও এত বছর পর মানুষের মধ্যে বর্তমান তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ছবির দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে কিছুটা টেনশনে ছিলেন পরিচালক। এর মধ্যেই যখন বরুণ ধাওয়ানকে নিয়ে তৈরি হয় তুমুল সমালোচনা তখন ছবির আগামী ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন সকলে।

    এই চিন্তার মধ্যেই এবার মুখে হাসি ফুটিয়ে দিল এমন একটি দৃশ্য যা বরুণ ধাওয়ান শুধু নয় গোটা ইউনিটের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি হয়ে থাকবে। সিনেমায় বরুণ মেজর হোশিয়ার সিং দাহিরার চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি একজন সাহসী ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা এবং পরমবীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত।

    আরও পড়ুন: কুসুমের সিঁথিতে সিঁদুর দেখে ফেলে ইন্দ্রানী, তবে কি এবার আসল সত্যি হবে ফাঁস?

    ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন। বর্ডার টু মুক্তির আগে এই ছবিটির প্রিমিয়ারে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কর্নেলের স্ত্রীকে। ছবিটি দেখে বরুণকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, অভিনেতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তিনি।

    সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে কর্নেলের স্ত্রী হাসি মুখে বরুনের মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করছেন। ধীরগতিতে বলছেন, তুমি দারুন কাজ করেছো। খুব ভালো লাগলো। অভিনন্দন। সিনেমাটা সত্যিই ভালো হতে চলেছে। বরুণকে মাথা নিচু করে আশীর্বাদ নিতে দেখা যায়।

    কিছুদিন আগে বর্ডার ২ ছবির ঘর কাব আওগে গানে বরুণের অভিনয় দেখে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা। যদিও এই সমালোচনায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করতে নারাজ অভিনেতা। উল্টে এই সমালোচনাকে তিনি তার হাতিয়ার করতেই পছন্দ করেন বলে জানিয়েছিলেন।

    আরও পড়ুন: দিন দুপুরে ‘কালিপটকা’ ফাটালেন স্বস্তিকা, ক্যাওড়া লুকে তাক লাগালেন অনির্বাণ

    ছবিটি সম্পর্কে

    বর্ডার ২ পরিচালনা করেছেন অনুরাগ সিং। বর্ডার ২-তে অভিনয় করবেন বরুণ, সানি দেওল, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেঠি। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার, কৃষ্ণ কুমার, জেপি দত্ত এবং নিধি দত্ত। এটি ১৯৯৭ সালের ব্লকবাস্টার ছবি বর্ডারের পরবর্তী গল্প, যা পরিচালনা করেছিলেন জেপি দত্ত।

