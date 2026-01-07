‘ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি…’, মেয়ের মুখ কেন প্রকাশ্যে আনেন না বরুণ?

‘ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি…’, মেয়ের মুখ কেন প্রকাশ্যে আনেন না বরুণ?
২০২১ সালে নাতাশা দালালের সঙ্গে বিয়ে করেন বরুণ ধাওয়ান। ২০২৪ সালের ৩ জুন প্রথম সন্তান লারাকে জন্ম দেন নাতাশা। কিন্তু প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হতে গেলেও এখনও মেয়ের মুখ প্রকাশ্যে আনেননি লারা। মঙ্গলবার বরুণ নিজের ভক্তদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন যার মধ্যে মেয়ের মুখ প্রকাশে আনার বিষয় নিয়ে কথা ওঠে।
বরুণকে একজন যখন জিজ্ঞাসা করেন, কবে লারার মুখ প্রকাশে আনবেন আপনি? উত্তরে বরুণ বলেন, এই সিদ্ধান্তটা আমি ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি। সোশ্যাল মিডিয়া হোক অথবা অন্য কিছু, আমি কিছুই কারোর উপর চাপিয়ে দিতে চাই না।
অন্য একজন আবার যখন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তোমার অবসর সময়ে কি কর? তখন বরুণ বলেন, আমি অবসর সময়ে আমার সন্তানদের সঙ্গে খেলা করি। বরুণ যে একজন ভালো অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি একদিন ভালো বাবা হওয়ার চেষ্টা করছেন প্রতিনিয়ত, সে কথা নিজেই জানিয়েছেন সকলকে।
বরুণ বলেছিলেন, সন্তানের জন্ম না হলে আমি চিন্তাও করতে পারতাম না যে আমি এতটাও বাচ্চা হতে পারি। আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে আমাকে কতটা দায়িত্বশীল হতে হবে। আমার মনে হয় সব পুরুষদের এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই মুহূর্তে নাতাশা সবকিছু করছে তাই সব কৃতিত্ব ওর। নারীরা যেমন সবসময় সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকে, পুরুষরা থাকে না।
বরুণ আরও বলেছিলেন, আমি ওর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে খেলি এবং সেটা উপভোগ করি। তবে আমার মনে হয় না এখনো আমি ভালো বাবা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি। তবে এখন আমি খুব কম ভলিউমে টিভি দেখি না হলে আমার স্ত্রী আমাকে ঘর থেকে বের করে দেবে।