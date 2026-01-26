Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মেট্রোর হাতল ধরে টানাটানি বরুণের, ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই বিপাকে অভিনেতা

    সম্প্রতি বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছে বর্ডার ২। ছবি মুক্তির আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপহাসের শিকার হলেও ছবি মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্র পাল্টে যায়। অসাধারণ অভিনয়ের জন্য দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন বরুণ।

    Published on: Jan 26, 2026 7:29 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্প্রতি বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছে ‘বর্ডার ২’। ছবি মুক্তির আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপহাসের শিকার হলেও ছবি মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্র পাল্টে যায়। অসাধারণ অভিনয়ের জন্য দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন বরুণ। যে সমস্ত মানুষ অভিনেতাকে দেখে কটাক্ষ করছিলেন তারাই অভিনেতার অভিনয় দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

    মেট্রোতে হাতল ধরে টানাটানি বরুণের
    মেট্রোতে হাতল ধরে টানাটানি বরুণের

    কিন্তু দুর্ভাগ্য যেন বরুণের পিছু ছাড়ে না। ‘বর্ডার ২’ নিয়ে যখন সব জায়গায় ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে, ঠিক তখনই আবার আইনি বিপাকে জড়ালেন অভিনেতা। সাম্প্রতি নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মেট্রোকে বেছে নিয়েছিলেন অভিনেতা।

    আরও পড়ুন: ‘যে মানুষটা বুঝেছিলেন...’,পদ্মশ্রী সম্মান পেয়ে ঋতুপর্ণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রসেনজিতের

    মেট্রোকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ হল একদিকে যেমন সহজে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া যাবে তেমন অন্যদিকে ছবির প্রচার হয়ে যাবে। ওই এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দেওয়ার মতো। কিন্তু মেট্রোর মধ্যে থাকা যাত্রীদের মনোরঞ্জন করার জন্য হাতল ধরে দোল খেতেই ফের কটাক্ষের শিকার হতে হয় অভিনেতাকে।

    ঠিক কী হয়েছিল?

    বরুণের যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি একেবারে সাধারণ যাত্রীর মতই মেট্রোতে ঘোরাফেরা করছেন। সকলের সঙ্গে কথোপকথন করতে করতেই আচমকা মেট্রোর হাতল ধরে স্টান্ট দেখাতে শুরু করেন তিনি। সকলেই এই ব্যাপারটি উপভোগ করলেও ভিডিও ভাইরাল হতেই অভিনেতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

    ইতিমধ্যেই মেট্রো অপারেটর এম এম এম ও সি এল- এর পেজ থেকে অভিনেতার ভিডিও শেয়ার করে করা সমালোচনা করে বলা হয়েছে, সিনেমার মতো এই ভিডিওর ক্যাপশনও একটি সতর্কবাণী দেওয়া উচিত ছিল আপনার। মেট্রোতে এইরকম স্টান্ট দেখানোর চেষ্টা করবেন না। মেট্রোর ভেতরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছেন সেটা ভালো কথা কিন্তু হাতলগুলি ঝুলে থাকার জন্য নয়। এইরকম কর্মকাণ্ড আইনগত অপরাধের মধ্যেই পড়ে, এতে কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আশা করি আগামী দিনে দায়িত্ববান নাগরিকদের মত মেট্রোতে চলাফেরা করবেন। #MahaMumbaiMetro #CivicResponsibility #TravelSafe #RebootingMumbai #ReshapingMMR @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @MMRDAOfficial @DrSanMukherjee @IAS_Rubal

    আরও পড়ুন: প্রথমবার ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’- এর মঞ্চে এলেন স্বস্তিকা, বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে টিকটিকি ধরালেন রচনা!

    বর্ডার ২ সম্পর্কে

    বর্ডার ২-এ অভিনয় করেছেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেঠি অভিনীত, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, আনিয়া সিং এবং মেধা রানা। অনুরাগ সিং পরিচালিত এই ছবিটি জেপি দত্তের ১৯৯৭ সালের যুদ্ধের নাটক বর্ডারের সিক্যুয়েল এবং ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত। স্যাকনিল্কের মতে, বর্ডার ২ এখন পর্যন্ত ১৪৪.৬৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

    News/Entertainment/মেট্রোর হাতল ধরে টানাটানি বরুণের, ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই বিপাকে অভিনেতা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes