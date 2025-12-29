Edit Profile
    নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই দুঃসংবাদ, প্রিয়জনকে হারালেন বরুণ ধাওয়ান

    বছরের শেষে যখন সকলেই মেতে উঠেছে আনন্দের মেজাজে ঠিক তখনই বরুণ ধাওয়ানের বাড়িতে নেমে এলো শোকের ছায়া। রবিবার অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর প্রিয় শারমেয় অ্যাঞ্জেলকে হারালেন অভিনেতা। খুব স্বাভাবিকভাবেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানালেন এই দুঃসংবাদ।

    Published on: Dec 29, 2025 2:42 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বিয়ের বেশিরভাগ সময়টাই নিজের পোষ্যদের সঙ্গেই সময় কাটান বরুণ, যার ছবি এবং ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই পোস্ট করতে দেখা যায় তাকে। সেই পুরনো একটি ভিডিও পোস্ট করে অভিনেতা লেখেন, ‘শান্তিতে ঘুমাও অ্যাঞ্জেল। আজ স্বর্গে আরও একটি এঞ্জেল যোগ দিল। এক অসাধারণ পোষ্য ও জয়ীর দিদি হয়ে ওঠার জন্য, আমার পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা তোমায় খুব মিস করব। আবার দেখা হবে।’

    বরুণের এই পোস্টে একাধিক তারকা শোকবার্তা জানিয়েছেন। শিল্পা শেট্টি লিখেছেন, সমবেদনা জানাই। অনৈতা শ্রফ আদাজানিয়া লিখেছেন, ‘শুনে খুব খারাপ লাগল’, মৌনি রায়ের মতো তারকারাও অভিনেতার পোস্টে কমেন্ট করে সমবেদনা জানিয়েছেন।

    অনেক ভক্ত মন্তব্য বিভাগেও তাদের সমবেদনা জানিয়েছেন এবং তার মৃত্যুতে তারা কতটা দুঃখিত তা ভাগ করে নিয়েছেন। বরুণ, যিনি একজন উৎসাহী পশুপ্রেমী হিসেবে পরিচিত তাই নিঃসন্দেহে বছরের শেষ সময়ে এই প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তাঁকে।

    প্রসঙ্গত, আগের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন তিনি জোয়িকে পাওয়ার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক বদলে গিয়েছিলেন। সে মলত্যাগ করতো এবং প্রস্রাব করত, আমি এমন এক পর্যায়ে এসেছি যেখানে আমি জোয়ির জন্য সবকিছু করতে পারতাম। আমি আমার কুকুর এবং আমার সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করি না।

