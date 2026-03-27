    আন্ডারওয়ার্ল্ডের ফোন! হাড় হিম ঘটনার মাঝেও কোন মজার কাণ্ড ঘটে বরুণের বাড়িতে?

    একটা সময় ছিল যখন গোটা বলিউড আন্ডারওয়ার্ল্ডকে নিয়ে আতঙ্কিত ছিল। একই সঙ্গে বরুণ ধাওয়ানের বাড়িতে চলছিল অন্যরকম কমেডি। বরুণ যদিও তখন ছোট, তবে হুমকি পেয়েছিলেন তাঁর বাবা ডেভিড। সেইসময় তাঁদের স্টাফরা খািক ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝেই করে ফেলেছিলেন গুরুতর কাণ্ড। 

    Mar 27, 2026, 18:26:03 IST
    By Tulika Samadder
    ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে আলোচনা ঘিরে আবারও ৯০-এর দশকের বলিউড–আন্ডারওয়ার্ল্ড যোগের পুরনো স্মৃতি সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান সম্প্রতি এক মজার কিন্তু ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন।

    বরুণ ধাওয়ান।

    আন্ডারওয়ার্ল্ডের ফোন, কিন্তু স্টাফের ‘মজার’ প্রতিক্রিয়া

    এক পডকাস্টে বরুণ ধাওয়ান জানান, সেই সময় তাঁদের বাড়িতে আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে হুমকির ফোন আসত। তবে বিষয়টি প্রথমে তাঁরা বুঝতেই পারেননি, কারণ ডেভিড ধাওয়ানের বাড়ির স্টাফ সেই ফোনগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে উল্টে ফোনকারীদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়তেন।

    বরুণ বলেন, ‘স্টাফ ফোনে তর্ক করতে করতে পুরো বাড়ির ঠিকানাও দিয়ে দিত এবং বলত—'কোথায় দেখা করতে চাও বলো, না হলে আমার গার্ডেনে চলে এসো, আমি তোমাকে খুব মারব।'’

    পরিস্থিতি যখন গুরুতর হয়ে ওঠে

    পরিস্থিতি তখন আরও জটিল হয়ে ওঠে, যখন এক অভিনেতা ডেভিড ধাওয়ানকে ফোন করে সতর্ক করেন। তিনি জানান, আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজন বন্দুক নিয়ে আসার কথা বলছে এবং তাদের কাছে বাড়ির ঠিকানা ও অফিসের সময়সূচিও রয়েছে।

    বরুণ বলেন, ‘বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন এই তথ্য কে দিয়েছে, তখন জানা যায় আমাদের স্টাফই সব বলে দিয়েছে। এরপর একদিন আমাদের বাড়ির বাইরে থাকতেও হয়েছিল।’ তিনি যোগ করেন, ‘এটা শুনতে মজার লাগলেও তখন পরিস্থিতি মোটেও এতটা মজার ছিল না।’

    শাহরুখ খান ও আবু সলেমের ঘটনা

    ৯০-এর দশকে বলিউডে আন্ডারওয়ার্ল্ডের হুমকি নতুন কিছু ছিল না। সেই সময় শাহরুখ খানকেও কুখ্যাত গ্যাংস্টার আবু সালেম হুমকি দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

    বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, শাহরুখ খানকে নির্দিষ্ট কিছু সিনেমায় কাজ করার প্রস্তাব দেন আবু সলেম। শাহরুখ তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। পরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয় পাঠান-তারকার।

    এক বইয়ে শাহরুখ খানের সঙ্গে আবু সলেমের কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে শাহরুখ স্পষ্টভাবে বলেন, ‘আমি আপনাকে যেমন বলি না কাকে গুলি করতে হবে, আপনিও আমাকে বলবেন না কোন সিনেমা করতে হবে।’

    এই সব ঘটনাই স্পষ্ট, একসময় বলিউডে আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রভাব কতটা গভীর ছিল। বরুণ ধাওয়ানের অভিজ্ঞতা যেমন সেই ভয়ের সময়কেই তুলে ধরে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

