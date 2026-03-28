    ‘ঠিকমতো হাঁটতে বা দৌড়াতে পারে না…’, কোন বিরল রোগে আক্রান্ত বরুণ ধাওয়ানের মেয়ে লারা?

    অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান তাঁর মেয়ে লারার হিপ ডিসপ্লাসিয়া (DDH) রোগের কথা জানিয়েছেন। তিনি বাবা-মাকে শিশুদের বিকাশের লক্ষণগুলির উপর নজর রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন।

    Mar 28, 2026, 13:51:38 IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৪ সালে বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান এবং তার স্ত্রী নাতাশা দালাল তাদের কন্যা লারার অভিভাবক হন। তবে এখনও কন্যা সন্তানের মুখ প্রকাশ্যে আনেননি তাঁরা। এসবের মধ্যেই এবার মেয়ের এক বিরল রোগের কথা সামনে নিয়ে এলেন অভিনেতা।

    কোন বিরল রোগে আক্রান্ত বরুণ ধাওয়ানের মেয়ে?
    সম্প্রতি 'বি এ ম্যান, ইয়ার!' অনুষ্ঠানের একটি পর্বে বরুণ জানান যে, তার মেয়ের ডিডিএইচ (ডেভেলপমেন্টাল ডিসপ্লেসিয়া অফ দ্য হিপ) রোগ ধরা পড়েছিল, যার কারণে সে ঠিকমতো হাঁটতে বা দৌড়াতে পারত না। তিনি জানান যে, তার একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং সে এখন সুস্থ হয়ে উঠছে।

    বরুণ জানান, লারার যখন দেড় বছর বয়স ছিল, তখন তার ডিডিএইচ রোগ ধরা পড়ে। তিনি বলেন, ‘আমার মেয়ের ডিডিএইচ রোগ ধরা পড়েছে, যেখানে নিতম্বের হাড় তার সকেট থেকে সরে যায়। এক পা অন্যটির চেয়ে ছোট হয়ে যায়, যার কারণে হাঁটার সময় খোঁড়াতে হয়। ঠিকমতো হাঁটতে বা দৌড়াতে পারে না।’

    তিনি আরও বলেন, ‘ এই রোগে আর্থ্রাইটিস এবং স্লিপ ডিস্ক খুব তাড়াতাড়ি হয়। বিদেশে এর খুব ভালো চিকিৎসা হয়, ভারতে সব জায়গায় এত সুবিধা নেই। কিন্তু এখানেও অনেক ভালো ডাক্তার আছেন যারা এর যত্ন নেন। একটি অপারেশনের মাধ্যমেই চিকিৎসকরা হিপটি আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু ওকে স্পাইকা কাস্টে থাকতে হয়েছিল। এর মানে ওকে আড়াই মাস কাস্টের মধ্যে থাকতে হয়েছিল, যা অত্যন্ত কঠিন। অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার পর যখন ওর জ্ঞান ফেরে, তখন ও কাস্ট পরা অবস্থায় ছিল। এখন কাস্টটি খোলা হয়েছে। আমি এই বিষয়ে একটি বই লিখতে চাই।’

    বরুণ অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের নড়াচড়ার দিকে কড়া নজর রাখতে এবং শিশুর বিকাশের প্রাথমিক বছরগুলিতে কোনও অস্বাভাবিকতা সন্দেহ হলে একজন শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেও অনুরোধ করেছেন। তবে বরুণ ভক্তদের এই বিষয় নিয়ে তাকে সহানুভূতির চোখে না দেখার জন্য অনুরোধ করে বলেন, তিনি এই বিষয়টি সবার সাথে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন কারণ ভারতে খুব কম মানুষই এই অবস্থাটি সম্পর্কে অবগত। তিনি জানান, তিনি এই বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে চান, বিশেষ করে যেহেতু শিশুর বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটি নির্ণয় করা গেলে তা নিরাময়যোগ্য।

    ডেভলপমেন্টাল ডিসপ্লাসিয়া অফ দ্য হিপ প্রসঙ্গে

    ডেভলপমেন্টাল ডিসপ্লাসিয়া অফ দ্য হিপ (ডিডিএইচ) এমন একটি অবস্থা যা শিশুর নিতম্বের অস্থিসন্ধি গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। কখনও কখনও এটি জন্মের আগেই শুরু হয়, আবার অন্য ক্ষেত্রে শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে জন্মের পরে এটি বিকশিত হয়। এটি একটি বা উভয় নিতম্বকেই প্রভাবিত করতে পারে।

    লারা ধাওয়ান সম্পর্কে

    ২০২১ সালে বরুণ ও নাতাশা বিয়ে করেন। ২০২৪ সালের ৩ জুন মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে নাতাশা কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। অভিনেতা তাঁর মেয়ের জন্মের খবরটি জানাতে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন। বরুণ পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমাদের ছোট্ট মেয়ে এসে গেছে, মা ও শিশুর জন্য শুভকামনা জানানোর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ’।

