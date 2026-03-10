Edit Profile
    ‘বর্ডার ২’ সাফল্যের পরেই লম্বা বিরতি ঘোষণা বরুণের, আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি?

    নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্ডার ২-এর সাফল্যের পর বরুণ ধাওয়ান অভিনয় থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি তাঁর মেয়ে লারা-র সাথে বেশি সময় কাটাতে চান এবং পারিবারিক জীবনে মনোযোগ দিতে চান।

    Published on: Mar 10, 2026 8:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বর্ডার ২-এ মেজর হোশিয়ার সিং দাহিয়া-র ভূমিকায় অভিনয়ের পর, বরুণ ধাওয়ান এবার অভিনয় থেকে বিরতি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। বর্ডার ২-এর মুক্তি ও সাফল্যের পর, তিনি তাঁর মেয়ে লারা-র সাথে পারিবারিক সময়কে অগ্রাধিকার দিতে চান। বরুণ ধাওয়ান অভিনয় থেকে বিরতি নিচ্ছেন।

    বরুণকে সম্প্রতি ১৯৯৭ সালের ক্লাসিক 'বর্ডার'-এর বহুল আলোচিত সিক্যুয়েলে দেখা গিয়েছিল। ছবিতে সানি দেওল, দিলজিৎ দোসাঞ্জ ও আহান শেট্টিও অভিনয় করেছেন। ট্রেলার ও গানের মুক্তির পর, অভিনেতা প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন, যেখানে অনেক ব্যবহারকারী তাঁর হাসি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং এই তীব্র ভূমিকার জন্য তিনি উপযুক্ত কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে, ২৩শে জানুয়ারি ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর, বরুণ মেজর হোশিয়ার সিং দাহিয়া, পিভিসি-র চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হন এবং আগের সমালোচনা সত্ত্বেও প্রশংসা অর্জন করেন।

    ফিল্মফেয়ারের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘বর্ডার ২’ মুক্তির পর অভিনেতা এখন পরিবারকে বেশি সময় দেওয়ার জন্য কাজ থেকে কিছুদিন বিরতি নেওয়ার কথা ভাবছেন। তিনি তাঁর পরিবার, বিশেষ করে তাঁর মেয়ের সাথে বেশি সময় কাটাতে চাইছেন।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, বরুণ ধাওয়ানের হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায় ছবিটি মুক্তি পাবে কিছুদিনের মধ্যেই। এই সিনেমায় তাঁকে পূজা হেগড়ে এবং মৃণাল ঠাকুরের সাথে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন তাঁর বাবা ডেভিড ধাওয়ান। ছবিটি প্রাথমিকভাবে ৫ই জুন মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন যশ অভিনীত 'টক্সিক এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস' এর সাথে বক্স অফিস সংঘর্ষ এড়াতে ১২ জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে, যা ৪ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা।

    মজার বিষয় হল, ছবিতে 'বিবি নম্বর ১' এর আইকনিক গান 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর একটি রিমিক্স সংস্করণও থাকবে। মূল গানে সলমন খান, সুস্মিতা সেন, কারিশমা কাপুর, অনিল কাপুর এবং টাবু অভিনয় করেছিলেন এবং এটি গেয়েছিলেন শঙ্কর মহাদেবন ও হেমা সরদেসাই।

    বর্ডার ২-এর সাফল্য সম্পর্কে

    ‘বর্ডার ২’ হল অনুরাগ সিং পরিচালিত ছবি যেটি ১৯৯৭ সালের কাল্ট ক্লাসিক 'বর্ডার'-এর সিক্যুয়েল। ছবিটি ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সীমান্তে মোতায়েনকৃত ভারতীয় সৈন্যদের একটি দলকে অনুসরণ করে, যেখানে তাঁরা তীব্র যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জাতিকে রক্ষা করার সময় তাঁদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং মানসিক সংগ্রামের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারি, ২০২৬, প্রজাতন্ত্র দিবস উইকএন্ডে মুক্তিপ্রাপ্ত, ছবিটি একটি বড় বক্স অফিস সাফল্য অর্জন করে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪৩২ কোটি আয় করে এবং ২০২৬ সালের হিন্দি চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রের মধ্যে স্থান করে নেয়।

