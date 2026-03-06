T20 World Cup-এর সেমি ফাইনালে লাইমলাইট কাড়ল রাহা! আর কারা ছিলেন বলিউডের?
ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে T20 World Cup 2026 এর সেমি ফাইনাল ছিল বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডয়ামে। এবং এই সময় অনেক বলিউড সেলিব্রিটি ভারতীয় দলকে সমর্থন করতে মাঠে এসেছিলেন, যাদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে ভারতীয় দল ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে। আর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে এদিন বলিউডের সেলিব্রিটিরাও ভারতকে সমর্থন করতে যোগ দিয়েছেন। এই সময় তারকাদের অনেক মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। রণবীর কাপুরের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী আলিয়া এবং মেয়ে রাহা। এমনকী, ভারতীয় দলের সমর্থনে জার্সিও পরে এসেছিল খুদে। রাহা তাঁর বাবা-মায়ের কোলে বসে ম্যাচটি দেখছিলেন।
অনিল ও বরুণ
অনিল কাপুর এসেছিলেন বরুণ ধাওয়ানেরসঙ্গে। পুরো ম্যাচ জুড়ে দুজনেই খুব উত্তেজিত ছিলেন। ম্যাচ থেকে অনিলের অনেক অভিব্যক্তি ভাইরাল হয়েছিল। সঞ্জুর পারফর্ম্যান্সের সময় বারবার হাততালি দিতে দেখা যায় অনিল কাপুরকে। ভাইরাল ভিডিয়োটি ‘সঞ্জু অসাধারণ’! অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ‘সঞ্জুর পারফরমেন্স দেখার সময় অনিল কাপুর তাঁর আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি’।
এদিন মাঠে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও উপস্থিত ছিলেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি, সাক্ষী ধোনি, কেএল রাহুল এবং রোহিত শর্মা। নীতা আম্বানিকে তাঁর ছেলে আকাশ এবং মেয়ে ইশার সঙ্গে মাঠে গিয়েছিল।
রণবীর-আলিয়ার থেকেও বেশি নজর কাড়ল রাহা
রণবীর ও আলিয়া দুজনেই খেলাধুলা ভালোবাসে এবং ফুটবল দেখতে হামেশাই মাঠে যান। তবে এদিনের হাইলাইট ছিল খুদে রাহা। ছোট্ট হাতে হাততালি, মা-বাবার কোলে চেপে গাল ভরা হাসি, চঞ্চল চোখ, সবই আলাদা করে নজর টেনেছে। কাজের কথা বললে, রণবীর ও আলিয়াকে সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে। এই ছবিতে ভিকি কৌশলও অভিনয় করেছেন।
রণবীরের ছবি 'রামায়ণ'
এছাড়াও, রণবীরকে 'রামায়ণ' ছবিতে দেখা যাবে। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ছবিতে তাঁকে 'রাম' চরিত্রে দেখা যাবে। হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল, রাবণের চরিত্রে যশ এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে অভিনয় করবেন। এই ছবিতে সীতার চরিত্রে সাঁই পল্লবী অভিনয় করবেন। এই বছর দীপাবলিতে ছবিটি মুক্তি পাবে।
আলিয়ার ছবি 'আলফা'
লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছাড়াও আলিয়াকে 'আলফা' ছবিতে দেখা যাবে। যশ রাজ ফিল্মসের এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে শর্বরী ওয়াঘ অভিনয় করেছেন এবং ববি দেওলকেও দেখা যাবে।
অনিলের সিনেমা
শাহরুখ খান, সুহানা খান এবং দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত 'কিং' ছবিতে অনিলকে দেখা যাবে। আলিয়া ভাটের 'আলফা' ছবিতেও অনিলকে দেখা যাবে। বরুণ ধাওয়ানকে দেখা যাবে হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়, যেখানে রয়েছেন মৃণাল ঠাকুর-পূজা হেগড়ে।