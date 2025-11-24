Edit Profile
    নক্ষত্রপতন বলিউডে, ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশ, শোকবার্তা মোদী-মমতার

    কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    Published on: Nov 24, 2025 3:42 PM IST
    By Suman Roy
    ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের অবসান। চলে গেলেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা এবং সকলের প্রিয় 'হিম্যান' ধর্মেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিনোদন জগতে। এই কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশ, শোকবার্তা মোদী-মমতার (PTI)

    দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা। সোমবার দুপুরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন তাঁর অগণিত অনুরাগী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবদন্তীর প্রয়ানে শোকপ্রকাশ করেছেন।

    প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘ধর্মেন্দ্র জি-র প্রয়াণে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি কেবল একজন অভিনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অভিনয় অংসখ্য মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। ধর্মেন্দ্রজি তাঁর সরলতা, নম্রতা এবং উষ্ণতার জন্য সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এই দুঃখের সময়ে আমি তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের পাশে আছি। ওম শান্তি।’

    সতর্কীকরণ: এই প্রতিবেদনটি আপনার দেওয়া বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে কাল্পনিক প্রেক্ষাপটে (যেহেতু এটি ২০২৫ সালের নভেম্বরের তারিখ ধরে বা একটি কাল্পনিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে চাওয়া হয়েছে) লেখা হয়েছে। বাস্তবে এমন কোনো ঘটনা না ঘটলে এটি নিছকই একটি খসড়া বা ড্রাফটিং উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করবেন।

    নয়াদিল্লি/কলকাতা: ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের অবসান। চলে গেলেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা এবং সকলের প্রিয় 'হিম্যান' ধর্মেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিনোদন জগতে। রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে এই কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা। আজ সকালে মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন তাঁর অগণিত অনুরাগী।

    প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ধর্মেন্দ্র জি-র প্রয়াণে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি কেবল একজন অভিনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অভিনয় কয়েক প্রজন্মকে আনন্দ দিয়েছে। ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অবদান এবং জনসেবায় তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কঠিন সময়ে আমি তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। ওম শান্তি।'

    মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই দুঃসংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক বার্তায় বলেন, ‘মুম্বইয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা-নায়ক ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, ভক্ত এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। হেমা মালিনীজি, তাঁর পুত্র-কন্যারা এখন তাঁর উত্তরাধিকার বহন করবেন ৷ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।’

    রাষ্ট্রপতির শোকবার্তা: সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রৌপদী মুর্মু লেখেন, ‘প্রবীণ অভিনেতা এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রী ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা, তিনি তাঁর দশকের দীর্ঘ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অসংখ্য স্মরণীয় অভিনয় উপহার করেছেন। উনি যা রেখে গেলেন, তা তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।’

    পাঞ্জাবের সাহনেওয়াল থেকে এসে মুম্বাইয়ের গ্ল্যামার দুনিয়ায় নিজের জায়গা করে নেওয়া ধর্মেন্দ্র ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত এই অভিনেতা তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে উপহার দিয়েছেন একের পর এক হিট ছবি। অ্যাকশন থেকে কমেডি—সব চরিত্রেই তিনি ছিলেন সাবলীল। তাঁর মৃত্যুতে বলিউড হারাল তার অন্যতম শক্তিশালী অভিভাবককে।

