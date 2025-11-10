Edit Profile
    হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ক্যাটরিনা, নতুন সদস্যকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ভিকি

    ৭ নভেম্বর প্রথম সন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা কাইফ। অবশেষে, এইচএন রিলায়েন্স হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাতকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি।

    Published on: Nov 10, 2025 9:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ৭ নভেম্বর পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা কাইফ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দের রেস উঠে চারিদিকে। সাধারণ মানুষ থেকে সহকর্মী সকলেই তারকা জুটিকে নতুন সদস্যের আগমনের শুভেচ্ছা জানান।

    হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ক্যাটরিনা
    ছেলের জন্মের পর ভিকি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোষ্টের মাধ্যমে জানান মা এবং ছেলে দুজনেই সুস্থ আছেন। কিন্তু আরও তিন দিন হাসপাতালে থাকার পর অবশেষে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরলেন ক্যাটরিনা। নতুন অতিথিকে নিয়ে হল গৃহপ্রবেশ।

    গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই তারকা দম্পতি জানিয়েছিলেন তাঁদের জীবনে এক নতুন সদস্যের আগমন হতে চলেছে। যদিও তার কিছুদিন আগে থেকেই এই ব্যাপারটি নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছিল। কিন্তু তারকা জুটির তরফ থেকে অফিসিয়াল ঘোষণা হওয়ার পর যেন আনন্দে আটখানা হয়ে যান ভক্তরা।

    অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নতুন সদস্যকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন ভিকি ক্যাটরিনা। মিড-ডে অনুযায়ী, আজ অর্থাৎ ১০ তারিখ এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতাল থেকে ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে বের হতে দেখা যায় ক্যাটরিনা এবং ভিকিকে। এই দৃশ্য দেখে বুঝতে আর বাকি থাকে না সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন ক্যাট।

    শুক্রবার ভিকি-ক্যাট একটি কার্ড পোস্ট করে তাঁদের ভক্তদের এই সুখবর দেন। সেই সূত্রেই জানা যায় তাঁদের ঘরে ছেলে এসেছে। একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ক্যাটরিনা ও ভিকি।

    তাঁদের সন্তানের জন্মের খবরে অনুরাগীরা উচ্ছ্বসিত বটেই, পাশাপাশি আনন্দে ভরে উঠেছে ক্যাটরিনা এবং ভিকির পরিবার। এই দম্পতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মিষ্টি পোস্টের মাধ্যমে এই খুশির খবরটি শেয়ার করেছেন। পোস্টটি দেখে ভক্তরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন তারকা দম্পতিকে, সকলেই তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

    তাঁরা যে কার্ডটি শেয়ার করে নেন সেখানে একটি নীল ও সোনালি রঙের কাজ করা একটি শিশুদের হাতে টানা গাড়িতে একটি টেডি বিয়ারকে বসে থাকতে দেখা যায়। আর সেই গাড়ির পায়ার কাছেও একাধিক উপহার দেখা যায়। নীল রঙের সুন্দর কল্কা বর্ডার দেওয়া সেই কার্ডে লেখা ছিল, ‘আমাদের আনন্দের উৎস এসে গিয়েছে। অনেক ভালোবাসা নিয়ে আমরা আমাদের পুত্র সন্তানকে স্বাগত জানাচ্ছি। ৭ নভেম্বর ২০২৫, ক্যাটনিনা ও ভিকি।’

    এই পোস্টটি শেয়ার করে ভিকি লিখেছেন, 'আশীর্বাদ'। বহু তারকা তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। করিনা লিখেছেন, ‘ক্যাট,পুত্র সন্তানের মায়ের ক্লাবে স্বাগতম তোমাকে। তোমার এবং ভিকির জন্য আমি খুব খুশি।’ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লিখেছেন, 'তোমাদের দু'জনের জন্য আমি খুব খুশি, অনেক অভিনন্দন রইল।' আয়ুষ্মান খুরানা লিখেছেন, ‘সেরা খবর, তোমাদের দু’জনকেই জানাই অভিনন্দন।'

