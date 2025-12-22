Edit Profile
    Vicky Son: ছেলের আনন্দে গদগদ ভিকি! সন্তান জন্মের পর পাওয়া প্রথম অ্যাওয়ার্ড উৎসর্গ আত্মজকে

    কদিন আগেই বাবা হয়েছেন। আপাতত ভিকি আর ক্যাটরিনার সম্পূর্ণ জগত জুড়ে তাঁদের ছোট্ট ছেলে। এমনকী, বাবা হওয়ার পর নিজের পাওয়া প্রথম অ্যাওয়ার্ডটিও খুদেকেই করলেন উৎসর্গ। 

    Published on: Dec 22, 2025 12:54 PM IST
    By Tulika Samadder
    চলতি বছরের ৭ নভেম্বর, বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ তাদের প্রথম সন্তানকে পৃথিবীতে স্বাগত জানিয়েছিলেন। একটি ফুটফুটে ছেলে আসে তাঁদের কোলে। যদি সদ্যোজাতর নাম এখনও প্রকাশ করেননি ভিক্যাট, তবে পিতৃত্ব নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন ‘ছাবা’ তারকা। বাবা হওয়ার পরে প্রথমবারের মতো একটি পুরষ্কার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্প্রতি শহরের বাইরে গিয়েছিলেন ভিকি কৌশল। ছাবা'য় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে, ছেলেকেই তা উৎসর্গ করলেন তিনি।

    বলিউডের নতুন মা-বাবা ভিকি আর ক্যাটরিনা।
    'ছাবা' ছবিতে ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এনডিটিভি ইন্ডিয়ান অব দ্য ইয়ার ইভেন্টে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন ভিকি কৌশল। অভিনেতা এবং নতুন বাবা তার বক্তব্যে শেয়ার করেছেন, ‘এই সম্মানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এটা সত্যিই স্পেশাল। এই পুরস্কারটি আমার পরিবার এবং আমার ছোট্ট সন্তানের জন্য, যিনি আশীর্বাদ হিসাবে এসেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। বাবা হওয়ার পর প্রথমবারের মতো শহরের বাইরে এসেছি। আমি নিশ্চিত যে যখন সে বড় হবে এবং এটা দেখবে, তখন সে তার বাবাকে নিয়ে গর্ব বোধ করবে।’

    নতুন বাবা হিসেবে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন কি না জানতে চাইলে ভিকি বলেন, ‘এই মুহূর্তে সবই খুব আনন্দদায়ক... এই অনুভূতি আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এটি একটি বিশেষ অনুভূতি, এবং সত্যিই ঈশ্বর খুব দয়ালু হয়েছেন। আমার গোটা পরিবার খুব খুশি।’ এখানেই শেষ নয়, ভিকিকে অকপটে বলতে শোনা যায়, ‘অভিনয়ের চেয়ে ডায়াপার বদলানোর কাজ বেশি ভালো করছেন আজকাল’।

