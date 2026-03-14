    ধনুশের সঙ্গে দক্ষিণী সিনেমায় এবার ভিকি! কোন ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে তাঁদের?

    দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় পরিচালক শঙ্কর তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প ‘ভেলপারি’ নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। এই ছবিটি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায়। শোনা গিয়েছি, বলিউড অভিনেতা ভিকি কৌশল এখন এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন।

    Mar 14, 2026, 11:53:27 IST
    By Sayani Rana
    দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় পরিচালক শঙ্কর তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প ‘ভেলপারি’ নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। এই ছবিটি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায়। শোনা গিয়েছি, বলিউড অভিনেতা ভিকি কৌশল এখন এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে যে এই ছবিতে দু'জন নায়কে দেখা যাবে। দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা ধনুশের নাম ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন গুঞ্জন ভিকি কৌশলও সম্ভবত থাকছেন। এর আগে, রণবীর সিংয়ের নাম শোনা যাচ্ছিল।

    ভিকি কৌশলের এন্ট্রি?

    দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক শঙ্কর তাঁর কেরিয়ারে ইন্ডিয়ান, নায়ক: দ্য রিয়েল হিরো এবং আন্নিয়ানের মতো দুর্দান্ত ছবি তৈরি করেছেন। তবে, তাঁর শেষ দুটি ছবি, গেম চেঞ্জার এবং ইন্ডিয়ান ২, বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে পারেনি। এবার, পরিচালক শীঘ্রই তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প, ‘ভেলপারি’-র কাজ শুরু করতে চলেছেন। পরিচালক জানিয়েছেন যে এটা তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প এবং লকডাউনের সময় তিনিই চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। প্রথমে ছবিটির জন্য ধনুশের নাম শোনা গিয়েছিল। চিত্রনাট্য অনুসারে, অন্য একজন প্রধান ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। পরিচালক এই চরিত্রের জন্য একজন বিশিষ্ট বলিউড অভিনেতা চেয়েছিলেন। প্রথমে রণবীর সিংয়ের নাম উঠে এসেছিল। এখন গুঞ্জন রয়েছে যে ভিকি কৌশল ছবিতে অভিনয় করতে পারেন। ছাভা ছবিতে ভিকির অভিনয় দেখে নির্মাতারা মুগ্ধ।

    ধনুশের নাম ভেলপারির জন্য নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, অভিনেতার কাছে দুই বছরের সময়সীমা এবং একটি কল শিট চাওয়া হয়েছে। এর পরেই তাঁর ভূমিকা নিশ্চিত বলে বিবেচিত হবে। ভেলপারি একটি বড় প্রকল্প। শঙ্কর এই ধরনের প্রকল্পে কাজ করার জন্য সুপরিচিত। ভেলপারি সু ভেঙ্কটেসান কে. রচিত ‘বীর যুগ নায়কান ভেলপারি’ উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। উপন্যাসটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পটভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে। গল্পটি পরম্বু নাড়ুর একজন সমাজসেবী নেতা ভেলপারির জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যিনি চেরা চোল এবং পাণ্ড্য রাজাদের বিরোধিতা করেছিলেন। এটা ভেলপারির সাহসিকতা, পরিবেশের প্রতি তাঁর উদ্বেগ এবং রাজাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ছবি তুলে ধরবে।

    পরিচালক শঙ্করের আগের ছবি, গেম চেঞ্জার, রাম চরণ অভিনীত। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক অ্যাকশন ড্রামা যা একজন সৎ আইএএস অফিসারের জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। তবে, দর্শকরা ছবিটি খুব একটা গ্রহণ করেননি। রাম চরণ এই ছবিতে কিয়ারা আডবানীর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

