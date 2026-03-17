বিবাহিত জীবন নিয়ে চটুল মন্তব্য ভিকির! অভিনেতার রসিকতায় ক্ষুব্ধ নেটপাড়া

বিবাহিত জীবন নিয়ে চটুল মন্তব্য ভিকির! অভিনেতার রসিকতায় ক্ষুব্ধ নেটপাড়া
২০২১ সালে ক্যাটরিনা কাইফকে বিয়ে করেন ভিকি কৌশল। এই বিয়েটা যেন একটি ড্রিম ম্যারেজে পরিণত হয়েছিল সেই সময়। এরপর ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর একমাত্র ছেলেকে জন্ম দেন ক্যাটরিনা। স্বামী,সন্তান নিয়ে যখন খুশিতে জীবন যাপন করছেন ক্যাট ঠিক তখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল ভিকির এমন একটি বক্তব্য, যা শুনে ক্ষুব্ধ হন নেট পাড়ার বাসিন্দারা।
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি বিবাহের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছেন ভিকি। বিয়ের মঞ্চে উঠে তিনি বরকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করছি। এরপরই তিনি তাঁর সিনেমা উরি দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ছবির একটি ডায়লগ দিয়ে বলেন, 'হাউ' স দ্যা জোশ?'
এই কথার উত্তরে উপস্থিত সকলে চিৎকার করে ওঠেন। এরপরেই ভিকি বলেন, ‘একটা জিনিস সব সময় দেখবেন জোশ ব্যাচেলারদের মধ্যেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আর আমরা যারা বিবাহিত তাদের জোশ আস্তে আস্তে, (এই বলে তিনি বিধ্বস্ত বিমানের ইশারা করেন হাতের সাহায্যে)।’
এরপরই তিনি আবার বরের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘তবে তুমি চিন্তা করো না, চারদিনের মধ্যে তোমার জোশ কম হবে না।’ পুরো ব্যাপারটি ভিকি মজার ছলে বললেও নেটিজেনরা এই পুরো ব্যাপারটি ভালোভাবে গ্রহণ করেননি।
একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এটা যদি রণবীর বলতো তাহলে এতক্ষণে রিল, পোস্ট, পডকাস্ট সব তৈরি হয়ে যেত। তখন ওঁকে বলা হতো সব থেকে বাজে স্বামী।’ একজন আবার ওই ব্যক্তির কথায় সহমত পোষণ করে লিখেছেন, ‘আমি রণবীরের ভক্ত নই কিন্তু এই কথার সঙ্গে একমত হলাম।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘শুধু রণবীর কেন, রণবীর সিংও যদি এই কথা বলতো সেক্ষেত্রেও এতক্ষণে ওর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়ে যেত। কিন্তু কেন জানিনা শুধু ভিকি নয়, অন্য কেউ কী বলছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।’ একজন লিখেছেন, ‘ভিকি সব সময় এই কথা বলে পার পেয়ে যায়, কিন্তু অন্যরা পায় না।’
প্রসঙ্গত, ভিকিকে রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের সঙ্গে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সঞ্জয় লীলা বনশালী।
