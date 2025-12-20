অভিনয়ের থেকে ডায়াপার বদলাতে বেশি আগ্রহী নতুন বাবা ভিকি! ‘ঈশ্বরের আশীর্বাদ…’, ছেলেকে নিয়ে যা বললেন নায়ক

অভিনয়ের থেকে ডায়াপার বদলাতে বেশি আগ্রহী নতুন বাবা ভিকি! ‘ঈশ্বরের আশীর্বাদ…’, ছেলেকে নিয়ে যা বললেন নায়ক
ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ সম্প্রতি বাবা-মা হয়েছেন এবং বাবা-মা হওয়ার জার্নি উপভোগ করছেন। ভিকি বলেছেন, সন্তানকে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর জন্য খুবই কঠিন।
ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ সম্প্রতি বাবা-মা হয়েছেন এবং বাবা-মা হওয়ার জার্নি উপভোগ করছেন। ভিকি বলেছেন সন্তানকে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর জন্য খুবই কঠিন। আসলে, ভিকি সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে 'ছাবা' ছবির জন্য বর্ষসেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন তিনি তাঁর নানা অনুভূতিগুলি ভাগ করে নিয়েছেন।
আরও পড়ুন: তৃতীয় শুক্রবারেও 'ধুরন্ধর' ঝড় অব্যহত! রণবীরের ছবি ঘরে তুলল ৪০০ কোটির বেশি?
ভিকি বলেন, ‘ধন্যবাদ। এটা আমার পরিবার এবং আমার ছোট ছেলের জন্য, ও আমার জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। বাবা হওয়ার পর এই প্রথম আমি শহর ছেড়ে চলে এসেছি, এবং এটা সত্যিই খুবই কঠিন। এটা কঠিন, কিন্তু আমি জানি যে যখন ও বড় হবে এবং এই সব দেখবে, তখন ওঁর বাবার জন্য ও গর্বিত হবে।’
আরও পড়ুন: ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…’-এর জন্য ২৭ কেজি ওজন কমে ছিল দিব্যজ্যোতির! এই ফল খেয়ে খিদে মেটাতেন নায়ক
বাবা হওয়া কি তার জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে? এই প্রশ্নে ভিকি বলেন, ‘এখন অনেক নতুনের বাকি আছে। রাতগুলো এখন ম্যাজিকাল। আমি জানি না, আমি অনুভূতিটা বর্ণনাও করতে পারব না। তবে এটা একটা বিশেষ অনুভূতি এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পুরো পরিবার খুব খুশি এবং এই পুরস্কার আমার পুরো পরিবারের জন্য, বিশেষ করে আমার ছেলের জন্য।’
ভিকি আরও বলেন যে এখন তিনি অভিনয়ের থেকে ডায়াপার বদলাতে বেশি আগ্রহী। এই বছরের নভেম্বরে ভিকি এবং ক্যাটরিনা পুত্র সন্তানের বাবা-মা হন। সুখবরটি শেয়ার করে তারা লিখেছিলেন, ‘আমাদের আনন্দের উৎস এসে গিয়েছে। আমাদের ছেলেকে স্বাগত জানাই।’ ভিকি এবং ক্যাটরিনা ২০২১ সালে বিয়ে করেছিলেন। এর আগে তাঁরা সম্পর্কে ছিলেন, কিন্তু বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন।
আরও পড়ুন: অবশেষে ‘আর্য-অপর্ণা' বিয়ের পিঁড়িতে, 'একটু ইমোশানাল হয়ে যাচ্ছি…' বললেন জীতু
কাজের সূত্রে, ভিকির ছবি 'ছাবা' এই বছর মুক্তি পেয়েছিল, যা সুপারহিট হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁকে সঞ্জয় লীলা বানসালির ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবিতে দেখা যাবে, যেখানে তাঁর সঙ্গে আলিয়া ভাট এবং রণবীর সিংও অভিনয় করবেন। অন্যদিকে, ক্যাটরিনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল ‘মেরি ক্রিসমাস’ ছবিতে। তারপর থেকে তিনি আর কোনও ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হননি তিনি।