Vicky Kaushal: ছেলের ডায়াপার বদলাতে ব্যস্ত ভিকি, খুদেকে নিজের এই ছবিটা দেখাতে চান ক্যাটরিনার বর

Vicky Kaushal: ছেলের ডায়াপার বদলাতে ব্যস্ত ভিকি, খুদেকে নিজের এই ছবিটা দেখাতে চান ক্যাটরিনার বর
‘জীবন যেমন তেমনটা দেখতে পাবে…’, ছোটবেলায় দেখতে পারবে না। বড় হলে ছেলেকে নিজের এই ছবিটা দেখাতে চান ভিকি।
অভিনেতা ভিকি কৌশল এখন অভিনয় নয় ব্য়স্ত বাবার ডিউটি পালন করতে। পিতৃত্বের প্রতিটি সেকেন্ড উপভোগ করছেন নায়ক। নতুন বাবা হিসাবে আহ্লাদে আটখান ভিকি। নায়ক ইতিমধ্যে একটি বিশেষ চলচ্চিত্র বেছে নিয়েছেন যা তিনি বড় হওয়ার পরে তাঁর ছেলেকে দেখাতে চান।
সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনডিটিভি ইন্ডিয়ান অফ দ্য ইয়ার ২০২৫ এ ভিকিকে বছরের সেরা অভিনেতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। পরে নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিতৃত্বের সফর নিয়ে কথা বলেন ভিকি। মাসান থেকে শুরু করে উরি, ছাবাওয়া, রাজি- ভিকির কেরিয়ারে অসংখ্য় ছবি রয়েছে যা দর্শকদের মন জিতেছে। আড্ডার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নিজের কোন ছবি তিনি ছেলেকে দেখাতে চান। এর উত্তরে ভিকি বলেন, ‘বাহ, প্রথম ছবি। আমি চাই সে আমার প্রথম সিনেমা দেখুক। মাসান। এটি একটি চমৎকার চলচ্চিত্র। আমি জানি এটি দেখতে একটি কঠিন চলচ্চিত্র, তাই বড় হলে এই ছবিটা ও দেখবে, জীবনের খুব প্রথম দিকে নয়। কিন্তু এটি জীবনকে যেমন জীবন হিসাবে দেখায়’।
নীরজ ঘাইওয়ানের সামাজিক-নাটক 'মাসান'-এ প্রথম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন ভিকি। তিনি দীপক কুমারের চরিত্রে কাজ করেছিলেন। তাঁর বাবা ডোম। সে যদিও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। পড়াশোনার ফাঁকে ছোট থেকেই বাবাকে মরা পোড়াতে সাহায্য করত দীপক। ভারতীয় সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা বর্ণবিদ্বেষ উঠে এসেছে এই ছবিতে। ছবিটি মৃত্যু, জীবন এবং এর সাথে সম্পর্কিত জটিলতার কঠোর সত্যকে অন্বেষণ করে।
ছবিটি প্রাক-বিবাহ যৌন সম্পর্কের সাথে যুক্ত সামাজিক কলঙ্ককেও তুলে ধরেছিল, এই ছবি মুক্তি পায় ২০১৪ সালে। এখনও ছেলের মুখ দেখাননি ভিকি-ক্যাটরিনা। প্রকাশ্যে আনেননি নামও। তিনি বলেন, ‘আমরা সত্যিই চাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু অংশ সেই লাইমলাইট থেকে দূরে থাকুক’। ভিকি এবং ক্যাটরিনা কাইফ এই বছরের নভেম্বরে তাদের সন্তান পুত্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং একটি সুন্দর পোস্টের মাধ্যমে আনন্দের খবরটি ঘোষণা করেছিলেন যাতে লেখা ছিল, ‘আমাদের আনন্দের বান্ডিল এসে গেছে। অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আমাদের ছেলেকে স্বাগত জানাই।’
ভিকি এবং ক্যাটরিনা 9 ডিসেম্বর, 2021 এ রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছিলেন। ভিকি 2025 সালের ভারতের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি, ছাভা সরবরাহ করেছিলেন। লক্ষ্মণ উতেকর দ্বারা পরিচালিত, মহাকাব্যিক ঐতিহাসিক নাটকটি বক্স অফিসে বিশ্বব্যাপী ₹807 কোটি সংগ্রহ করেছে। সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে দেখা যাবে ভিকিকে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট।