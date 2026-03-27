Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘প্রথমটা দারুণ লেগেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পার্টটা…’! ধুরন্ধর ২ নিয়ে কী বললেন ভিকি?

    'ধুরন্ধর 2' 2025 সালের হিট ছবি 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়াল, যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিতে দেখানো হয়েছিল যে, হামজা কীভাবে পাকিস্তানের লিয়ারিতে একটি বেলুচ গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশ করে এবং একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে ধ্বংস করে দেয়।

    Mar 27, 2026, 13:10:46 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড তারকা রণবীর সিং-এর নতুন ছবি ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছে। আদিত্য ধর পরিচালিত এই স্পাই থ্রিলারে ‘হামজা’ চরিত্রে রণবীরের অভিনয় দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এবং শুরু থেকেই তা দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। ছবিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন এবং রাকেশ বেদী।

    ধুরন্ধর ২ কেমন লেগেছে ভিকি কৌশলের?

    এই ছবিকে ঘিরে সাধারণ দর্শক থেকে শুরু করে তারকারাও নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। এবার এই তালিকায় যুক্ত হলেন অভিনেতা ভিকি কৌশল। তিনি পরিচালক আদিত্য ধরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

    দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ‘ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ দিল্লি (IFFD) ২০২৬’-এ অংশ নিয়ে ভিকি বলেন, তিনি খুব খুশি যে ‘ধুরন্ধর ২’ এত ভালো সাড়া পাচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘প্রথম ছবিটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। এখনও দ্বিতীয়টা দেখা হয়নি, তবে আমি জানি আদিত্য একজন অসাধারণ নির্মাতা। তিনি দুর্দান্ত শিল্পীদের একসঙ্গে এনেছেন এবং সবাই ছবিটা এত পছন্দ করছে, এটা দেখে খুব ভালো লাগছে।’

    এছাড়াও দিল্লিতে এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ভিকি। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায়ই বিশ্বের বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে যাই, কিন্তু এবার সময় এসেছে বিশ্বের আমাদের কাছে আসার। দিল্লির মতো শহরে এমন বড় ফেস্টিভ্যাল হওয়া আমাদের জন্য খুবই ইতিবাচক সংকেত।’

    উল্লেখ্য, ‘ধুরন্ধর ২’ ২০২৫ সালের সুপারহিট ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল। প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছিল, কীভাবে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি অঞ্চলে বালুচ গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশ করে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ধ্বংস করে। সিক্যুয়েলে তুলে ধরা হয়েছে, কীভাবে পরিস্থিতির চাপে জসকিরত ধীরে ধীরে হামজায় পরিণত হয়।

    প্রথম ছবি ‘ধুরন্ধর’ বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল এবং মুক্তির তিন মাস পরেও প্রেক্ষাগৃহে চলছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই ‘ধুরন্ধর ২’-এর কাছেও বড় সাফল্যের প্রত্যাশা করছেন নির্মাতা ও দর্শকরা।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes