    শিরিশের সঙ্গে বিয়েতে কন্যাদান শাহরুখের! তাও কেন এক পার্টিতে ফারহার বরকে কষিয়ে চড় মেরেছিলেন কিং খান?

    যখন ফারাহ খান এবং শিরিশ কুন্দর 2004 সালে বিয়ে করেছিলেন, তখন শাহরুখ খান তার কন্যাদান সম্পাদন করেছিলেন। একটি ইনস্টাগ্রাম পেজ স্মৃতির পথে চলে যায় এবং ভিডিওটি পুনরায় শেয়ার করে। 

    Published on: Nov 10, 2025 5:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    দুই দশক আগে, ২০০৪ সালে যখন চলচ্চিত্র নির্মাতা-কোরিওগ্রাফার ফারহা খান ও সম্পাদক-চলচ্চিত্র নির্মাতা শিরিশ কুন্দর বিয়ে করেছিলেন, তখন শাহরুখ খান তাঁদের বিয়েতে কন্যাদান করেছিলেন। যখন একটি ইনস্টাগ্রাম পেজ সেই বিয়ের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে, তাতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ফারহা খান।

    ফারহার কন্যাদান করেছিলেন শাহরুখ খান।
    ফারহার কন্যাদান করেছিলেন শাহরুখ খান।

    ইনস্টাগ্রামে ফারহা এবং শিরিশের ভিডিয়োটি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, ‘যখন বন্ধুত্ব পরিবারে পরিণত হয়… ফারহা খানের কন্যাদান করেছিলেন শাহরুখ খান’। আরও লেখা হয়, ‘এই পুরানো মুহূর্তটি ভাইরাল হচ্ছে এবং আমরা এর প্রতিটি বিট (হার্ট আইস ইমোজি) পছন্দ করছি। ’ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, শাহরুখকে বলে বলে দিচ্ছেন এক পণ্ডিত। পরে তিনি ফারহাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে চুমু খান। ভিডিয়োটিতে তার বিয়ের অন্যান্য বিশেষ মুহুর্তগুলিও রয়েছে।

    ভিডিয়োটি নজরে আসে ফারহার। তিনি এই পোস্টে মন্তব্য করেন, ‘ওহ মাই গড! আপনি এটি কোথায় পেলেন?’

    তব শুনলে অবাক হবেন, যে ফারহার বিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেন শাহরুখ, তাঁর সঙ্গেই দীর্ঘদিন কথা বন্ধ ছিল। যার পিছনে ছিল একটা ‘চড়’। ফারহার সঙ্গে একের পর এক ব্লক বাস্টার ছবি উপহার দেন শাহরুখ। রা ওয়ান-এর সময়কার কথা। সঞ্জয় দত্তের একটি পার্টিতে গিয়েছিলেন শাহরুখ খান। উপস্থিত ছিলেন ফারহা ও তাঁর স্বামী শিরিশও। এর কদিন আগেই শিরিশ মন্তব্য করেছিলেন শাহরুখ খানে ‘১৫০ কোটির ফ্লপ ছবি’ নিয়ে। সেই সময় চুপ ছিলেন বাদশা।

    শোনা যায়, সেই পার্টিতে ক্রমাগত শাহরুখ খানকে বিরক্ত করতে থাকেন ফারহার স্বামী। বারে বারে শাহরুখের কানে কাছে এসে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। পুরো বিষয়টাই লক্ষ্য করেছিলেন ফারহা। কিন্তু গুরুত্ব দেননি সেভাবে। একটা সময় শিরিশকে ঠাটিয়ে চড় মারেন কিং খান। মাঝে বেশ কিছু বছর কথা বলেননি দুজন। পর যদিও সবটা মিটমাট করে নেন।

