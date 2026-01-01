Edit Profile
    Vidya Balan: ৪৭-এ পা বিদ্যার, এক বছর জিমের মুখ দেখেননি, কী খেয়ে ওজন কমালেন নায়িকা? রইল টিপস

    জিম নয়, নিজের ডায়েট থেকে যে সব খাবার বাদ দিয়ে রোগা হলেন বিদ্যা বালান। 

    Published on: Jan 01, 2026 7:49 PM IST
    Written by Priyanka Mukherjee
    নায়িকাসুলভ ছিপছিপে চেহারা কোনওদিনই তাঁর ছিল না। বরং সুন্দর মুখশ্রীর জন্য প্রশংসিত হলেও স্থূলকায় চেহারার জন্য কম খোঁচা খেতে হয়নি বিদ্যা বালানকে। বিয়ের পর একট সময় বেশ মুটিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যা, কম কটাক্ষ শোননি। ‘হাতি’, ‘জলহস্তি’র সঙ্গে তাঁর তুলনা চলেছে, ফ্যাশন চয়েস নিয়েও হয়েছেন ট্রোল। নতুন বছরের প্রথম দিন ৪৭-এ পা দিলেন পরিণীতা নায়িকা।

    মাঝে বেশ মুটিয়ে গিয়েছিলেন নায়িকা। বছর কয়েক আগে অনেকখানি ওজন ঝরিয়েছেন সিদ্ধার্থ ঘরণী। পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ (পিসিওডি)—র সমস্যা রয়েছে বিদ্যার। এর জেরেই ওজন নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয় তাঁর। পিসিওডির ক্ষেত্রে গর্ভাশয় সাধারণত অপরিণত কিংবা আংশিক পরিণত ডিম্বাণুতে ভরে যায়। যা জমে জমে সিস্টে পরিণত হয়। এই রোগের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অন্যতম ওজন বৃদ্ধি। কোনও জাদুবলে এর মোকাবিলা করে রোগা হলেন অভিনেত্রী?

    কোনওরকম জিম নয়, বরং ডায়েটের সুবাদেই ওজন ঝরিয়েছেন অভিনেত্রী। বিদ্যা বলেন 'জানেন, সারা জীবন আমি রোগা থাকার জন্য সংগ্রাম করেছি। আমি ডায়েট করেছি এবং পাগলের মতো অনুশীলন করেছি এবং কখনও কখনও, আমি ওজন হ্রাস করব এবং এটি ফিরে আসবে ... এবং তারপরে, এই বছরের গোড়ার দিকে, আমি চেন্নাইতে আমুরা (আমুরা স্বাস্থ্য) নামে একটি পুষ্টিকর গ্রুপের সাথে দেখা করি। তারা বলেন, 'এটা শুধুই প্রদাহ; এটা মোটা নয়'। সুতরাং, তারা আমাকে প্রদাহ থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রেখেছিল, প্রদাহ দূর করা যাকে বলা হয় এবং এটি আমার পক্ষে সুন্দরভাবে কাজ করেছিল এবং ওজন এমন হয়ে গিয়েছিল কারণ তারা আমার পক্ষে উপযুক্ত নয় এমন খাবারগুলি বাদ দিয়েছিল। আমি সারা জীবন নিরামিষভোজী ছিলাম, আমি জানতাম না যে পালং শাক এবং লাউ আমার উপযুক্ত নয়। আমরা মনে করি সব সবজিই আমাদের জন্য ভালো, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আপনার জন্য কোনটি ভাল তা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কারণ এটি অন্য কারও পক্ষে ভাল, এটি আপনার পক্ষে ভাল নাও হতে পারে।'

    ওয়ার্কআউট করেন না বিদ্যা

    পাঠকদের জন্য নোট: এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে এবং পেশাদার চিকিত্সা পরামর্শের বিকল্প নয়। কোনও চিকিত্সা অবস্থা সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের সাথে সর্বদা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

