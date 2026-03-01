Edit Profile
    বিয়ের পরেই তিরুপতি মন্দিরে গেলেন বিজয়-রশ্মিকা, ভক্তদের খাওয়ালেন মিষ্টি

    গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের উপস্থিতিতে সাতপাকে বাঁধা পড়েন বিজয় বেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দান্না। রবিবার বিজয় এবং রশ্মিকাকে তিরুমালা মন্দির পরিদর্শন করতে দেখা যায়।

    Published on: Mar 01, 2026 3:57 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের উপস্থিতিতে গাঁটছড়া বাঁধার পর অভিনেতা বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দান্না আধ্যাত্মিকভাবে তাঁদের বিবাহিত জীবন শুরু করেছেন। বিয়ের পরেই এই দম্পতি তাঁদের নতুন যাত্রার জন্য আশীর্বাদ নিতে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমে যান। সেখানে বিজয় এবং রশ্মিকাকে ভক্তদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে এবং এমনকি মন্দিরে ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা গিয়েছে।

    বিয়ের পরেই তিরুপতি মন্দিরে গেলেন বিজয়-রশ্মিকা
    বিয়ের পরেই তিরুপতি মন্দিরে গেলেন বিজয়-রশ্মিকা

    রবিবার বিজয় এবং রশ্মিকাকে তিরুমালা মন্দির পরিদর্শন করতে দেখা যায়। মন্দির পরিদর্শনের সময় এই দম্পতির বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিয়োয় দেখা যায়, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় বিজয় স্ত্রী রশ্মিকাকে আগলে রাখছেন।

    অন্যদিকে নববধূ রশ্মিকাকে জনতার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাত নাড়াতে দেখা যায়। এদিন তিনি পরেছিলেন সবুজ ও সোনালী রঙের শাড়ি। ন্যূনতম মেকআপ ও সোনার গয়নাতে তাঁকে দেখতে লাগছিল অপরূপা। এদিন নবদম্পতির সঙ্গে বিজয়ের ভাই আনন্দ দেবেরকোন্ডাকেও দেখা যায়।

    রশ্মিকা মান্দান্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বিয়ে

    ২০২৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরের বিলাসবহুল আইটিসি মেমেন্টোসে বিয়ে করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেন রশ্মিকা মান্দান্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা। ঘনিষ্ঠ পরিবার এবং বন্ধুদের উপস্থিতিতে এক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে তারা প্রতিজ্ঞা বিনিময় করেন। বিয়েটি ছিল অনন্য, দুটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য মেনে করা হয় এই বিয়ে।

    বিজয়ের তেলেগু রীতিনীতি এবং রশ্মিকার কোডাভা (কুর্গি) রীতিনীতি মেনেই বিয়ে হয়। বিয়েতে একটি ঐতিহ্যবাহী মণ্ডপ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ছোঁয়াও ছিল যা উভয় পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান করে। বিজয় এবং রশ্মিকার জন্য বিয়ের পোশাক তৈরি করেছিলেন ডিজাইনার অনামিকা খান্না।

    এই তারকা দম্পতি তাদের বিয়ের ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন। প্রায় ২৪ মিলিয়ন লাইক পেয়ে, রশ্মিকা মান্দান্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার প্রথম ছবিটি বিরাট কোহলির বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

    রশ্মিকা এবং বিজয় দুটি তেলেগু ছবিতে কাজ করেছিলেন । প্রথম ২০১৮ সালের রোমান্টিক কমেডি গীতা গোবিন্দম এবং দ্বিতীয় ২০১৯ সালের অ্যাকশন ড্রামা ডিয়ার কমরেড। বেশ অনেকদিন একসঙ্গে সম্পর্কে থাকলেও তাঁরা তা প্রকাশ্যে আনেননি কোনওদিন।

    News/Entertainment/বিয়ের পরেই তিরুপতি মন্দিরে গেলেন বিজয়-রশ্মিকা, ভক্তদের খাওয়ালেন মিষ্টি
