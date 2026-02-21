Edit Profile
    বিয়ের জন্য উদয়পুরে পাড়ি দিলেন বিজয়-রশ্মিকা? তাঁদের বিমানবন্দরে ভিডিয়ো সামনে আসতেই শুরু চর্চা

    দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনার বিয়ে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। আর এর মধ্যেই প্রায় একই সময়ে হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দরে দুই অভিনেতাকে দেখা গিয়েছে। অনেকেই অনুমান করছেন তাঁরা সম্ভবত তাঁদের বিয়ের জন্য উদয়পুরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন।

    Published on: Feb 21, 2026 10:50 PM IST
    By Sayani Rana
    দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনার বিয়ে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। গুঞ্জন যে, তাঁরা নাকি এই মাসেই উদয়পুরে বিয়ে করতে চলেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউই অবশ্য এখনও এ নিয়ে মুখ খোলেননি।

    বিয়ের জন্য উদয়পুরে পাড়ি দিলেন বিজয়-রশ্মিকা? বিমানবন্দরে ভিডিয়ো ঘিরে জোর চর্চা
    বিয়ের জন্য উদয়পুরে পাড়ি দিলেন বিজয়-রশ্মিকা? বিমানবন্দরে ভিডিয়ো ঘিরে জোর চর্চা

    আর এর মধ্যেই প্রায় একই সময়ে হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দরে দুই অভিনেতাকে দেখা গিয়েছে। তবে, তাঁরা পাপারাজ্জিদের উপেক্ষা করে চলে গিয়েছেন। রশ্মিকা ধূসর রঙের টপ এবং রোদচশমা পরেছিলেন, অন্যদিকে বিজয়কে একটি কালো শার্টে দেখা গিয়েছে। তাঁর চোখেও ছিল রোদ চশমা। অনেকেই অনুমান করছেন তাঁরা সম্ভবত তাঁদের বিয়ের জন্য উদয়পুরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। রশ্মিকাকে তিলক (কপালে একটি চিহ্ন) পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে।

    সম্প্রতি একটি বিয়ের কার্ডও ফাঁস হয়েছিল। এই কার্ড অনুযায়ী, রশ্মিকা এবং বিজয় ২৬শ ফেব্রুয়ারি নাকি বিয়ে করতে চলেছেন এবং ৪ মার্চ হায়দ্রাবাদের তাজ হোটেলে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হবে। তবে কার্ডে বিয়ের স্থান সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি। তবে গুঞ্জন, তারকা জুটির চারহাত নাকি উদয়পুরেই এক হবে।

    প্রসঙ্গত, রশ্মিকা এবং বিজয় নভেম্বর মাসে তাঁদের পরিবারের সামনে বাগদান সেরেছেন। তাঁদের বিয়ে ফেব্রুয়ারিতে হওয়ার কথা ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে যে, এই দম্পতি উদয়পুরের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থানে মাত্র ঘনিষ্ট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতে বিয়ে করবেন।

    বিজয় এবং রশ্মিকার বিয়ে বহুদিন থেকেই চর্চায়। শোনা যাচ্ছিল তাঁরা নাকি নেটফ্লিক্সের থেকে একটি বড় অফার পেয়েছিলেন। নেটফ্লিক্স তাঁদের বিয়ে কভার করার জন্য নাকি ৬০ কোটি টাকা অফার করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে, তাঁরা নাকি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

    বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দান্নার প্রেমের কাহিনী শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালের ‘গীতা গোবিন্দম’ ছবির শ্যুটিংয়ের সময়। পরবর্তীতে তাঁরা ‘ডিয়ার কমরেড’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং তাদের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। তবে, বিজয় এবং রশ্মিকা তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে সরাসরি মুখ খোলেননি।

