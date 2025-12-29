Edit Profile
    ফের বিজয়কে ঘিরে উত্তাল পরিস্থিতি, ভক্তদের চাপে পদপিষ্ট হওয়ার জোগাড় অভিনেতার

    চেন্নাই বিমানবন্দরে ভক্তদের ভিড়ে অবশেষে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন অভিনেতা বিজয়। এই ঘটনায় তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ ভক্তরা।

    Published on: Dec 29, 2025 12:20 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ফের বিজয় থালাপতিকে ভিড়ে উত্তেজনা ছড়াল। কিছুদিন আগেই অভিনেতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন জন নায়াগান তাঁর কেরিয়ারের শেষ ছবি হতে চলেছে। রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু করার আগে বিজয়ের এই ঘোষণা শুনে কার্যত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সকলের।

    ভক্তদের চাপে পদপিষ্ট হওয়ার জোগাড় অভিনেতার
    সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় এই ছবিটির আনুষ্ঠানিক অডিও লঞ্চ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজয়। রবিবার চেন্নাই ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু বিমানবন্দরে অভিনেতাকে দেখে জনতার উন্মাদনা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে শুরু হয়ে যায় চরম বিশৃঙ্খলা। ঠেলাঠেলির চোটে হোঁচট খেয়ে পড়েও যান অভিনেতা।

    গাড়িতে ওঠার আগে বিজয়ের পড়ে যাওয়ার সেই ভিডিও সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরের বাইরে শত শত ভক্ত অভিনেতাকে ঘিরে রয়েছে এবং সকলে অভিনেতার নাম ধরে চিৎকার করছে এবং তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

    এই সবকিছুর মধ্যেই হঠাৎ করে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায় এবং টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যান বিজয়। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তিনি নিজেকে সামলে নেন এবং গাড়িতে উঠে পড়েন। গোটা ঘটনায় অভিনেতার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেন নিরাপত্তারক্ষীরা ভিড় সামলাতে পারলেন না তা নিয়ে ক্ষুব্ধ নেট দুনিয়ার নাগরিকরা।

    ভিডিও দেখে অনেকেই গত ২৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুতে ঘটে যাওয়া বিশাল জনসমাবেশের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ৪১ জন নিহত এবং ১০০ জনের বেশি ভক্ত আহত হয়েছিলেন। তবে বিজয়ের ফ্যান ফলোইং এতটাই বেশি যে তিনি যেখানে যাবেন সেখানেই ভিড় জমে যাবে, তাই আগে থেকে নিরাপত্তা আরো বেশি কড়া করা উচিত বলে মনে করেছেন সকলে।

    পোঙ্গলের জন্য ‘জন নায়াগান’ ৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে। এতে আরও অভিনয় করেছেন পূজা হেগড়ে, ববি দেওল, মমিতা বৈজু, প্রকাশ রাজ, গৌতম মেনন, প্রিয়ামণি এবং নরেন। তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের দিকে মনোনিবেশ করার আগে এটি বিজয়ের শেষ ছবি হবে।

