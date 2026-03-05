পুষ্পা আর শ্রীভল্লির মাঝে বিজয়! প্রথা ভেঙে রিসেপশনে কালোর ছোঁয়া রশ্মিকার শাড়িতে, রিসেপশনে কারা এলেন?

পুষ্পা আর শ্রীভল্লির মাঝে বিজয়! প্রথা ভেঙে রিসেপশনে কালোর ছোঁয়া রশ্মিকার শাড়িতে, রিসেপশনে কারা এলেন?
উদয়পুরের অরাবল্লি পর্বতমালার কোলে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চার হাত এক হয়েছিল। এবার বুধবার রাতে হায়দরাবাদে গ্র্যান্ড রিসেপশন দিলেন নবদম্পতি বিজয় দেবরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনা। পর্দার ‘গীতা গোবিন্দম’ জুটি এখন বাস্তবের জীবনসঙ্গী। তাঁদের এই বিশেষ দিনটিতে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হয়েছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের দিকপালরা।
সাজে সাবেকিয়ানা ও আভিজাত্য:
রিসেপশনের জন্য রশ্মিকা বেছে নিয়েছিলেন একটি চিরাচরিত লাল ও সোনালি রঙের বেনারসি শাড়ি। অন্যদিকে, বিজয় ধরা দিলেন ঘিয়ে রঙের কুর্তা ও ধুতিতে, কাঁধে ছিল একটি ম্যাচিং শাল। পাপারাৎজিদের সামনে আসতেই হাত জোড় করে নমস্কার জানান দুজনে। বিজয় রসিকতা করে বলেন, 'আজকের পর আমরা উদযাপন শেষ করে একদম ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ (আড়ালে) চলে যেতে চাই। একটু শান্তিতে।' পাশে দাঁড়িয়ে খিলখিলিয়ে হাসছিলেন নতুন বউ রশ্মিকা।
অতিথি তালিকায় মহাতারকারা:
রিসেপশন ছিল আক্ষরিক অর্থেই তারকায় ঠাসা। উপস্থিত ছিলেন: চিরঞ্জীবী, দাগুবতী ভেঙ্কটেশ, নাগার্জুন ও স্ত্রী অমলা। নাগার্জুনের পুত্র নাগা চৈতন্য, জনপ্রিয় অভিনেতা নানি। আল্লু অর্জুন, রাম চরণ ও স্ত্রী উপাসনা।
বলিউড থেকে এসেছিলেন কৃতি শ্যানন, করণ জোহর এবং নীনা গুপ্তা। মহেশ বাবুর স্ত্রী নম্রতা শিরোদকর এবং কন্যা সিতারা।
উদয়পুরের সেই গোপন বিয়ে:
গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল সঙ্গীত এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরের এক লাক্সারি হোটেলে অত্যন্ত ব্যক্তিগত পরিসরে বিয়ে সারেন তাঁরা। পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে প্রথা মেনে সাত পাকে বাঁধা পড়েন দুজনে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি শেয়ার করে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার বার্তা দিয়েছেন নবদম্পতি।
২০১৮ সালের ‘গীতা গোবিন্দম’ এবং ২০১৯-এর ‘ডিয়ার কমরেড’ ছবিতে এই জুটির রসায়ন দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। তবে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন তাঁরা। বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই পেশাদার জীবনেও একসাথে ফিরছেন তাঁরা। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে তাঁদের নতুন পিরিয়ড ড্রামা ‘রণবালি’ (Ranabaali)। যেখানে বিজয়কে দেখা যাবে ‘রণবালি’ এবং রশ্মিকাকে ‘জয়াম্মা’র চরিত্রে।
