৩০কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার বিক্রম ভাট! সামনে এল আসল ঘটনা
আইভিএফ-জালিয়াতির মামলায় চলচ্চিত্র নির্মাতা বিক্রম ভাট, তার স্ত্রী শ্বেতাম্বরী ভাট এবং আরও ছয়জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করার পর, শোনা যাচ্ছে যে বিক্রম ভাটকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
খবর অনুযায়ী, রাজস্থান পুলিশ এবং মুম্বই পুলিশের যৌথ অভিযানে বিক্রমকে তার শ্যালিকার বাড়িতে গ্রেফতার করা হয়। রাজস্থান পুলিশ এখন তাকে উদয়পুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বান্দ্রা আদালতের কাছে ট্রানজিট রিমান্ড চাইবে।
গ্রেফতারের সাত দিন আগে, উদয়পুর পুলিশ বিক্রম ভাট, তার স্ত্রী শ্বেতাম্বরী ভাট এবং আরও ছয়জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করে, তাদের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অজয় মুরদিয়ার সঙ্গে ৩০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছিল। নোটিশে সকল অভিযুক্তকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে উদয়পুর পুলিশের কাছে হাজির হতে বলা হয়েছিল এবং অনুমতি ছাড়া তাদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।
প্রায় ২০ দিন আগে, উদয়পুরে ৩০ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগে বিক্রম ভাট এবং শ্বেতাম্বরী ভাট সহ আটজনের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে, এই দম্পতি ২০০ কোটি টাকার আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডঃ মুরদিয়াকে প্রলুব্ধ করেছিলেন। তদন্তটি পরিচালনা করছে ভোপালপুরা পুলিশ।
পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে, ডাঃ অজয় মুরদিয়া (ইন্দিরা আইভিএফ হাসপাতালের মালিক) বিক্রম ভাট, তার স্ত্রী, তাদের মেয়ে কৃষ্ণা (আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বাইয়ের বাসিন্দা), দীনেশ কাটারিয়া (সাহেলি নগর, উদয়পুর), মেহবুব আনসারি (প্রযোজক, থানে), মুদিত বুটাট্টান (দিল্লি), গঙ্গেশ্বর লাল শ্রীবাস্তব (ডিএসসি চেয়ারম্যান) এবং অশোক দুবে (সাধারণ সম্পাদক, ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ, মুম্বই) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।
প্রসঙ্গত, ডঃ মুরদিয়া তার প্রয়াত স্ত্রীর জীবনী নিয়ে একটি বায়োপিক তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং সাহায্যের জন্য দীনেশ কাটারিয়ার কাছে যান। কাটারিয়ার পরামর্শে, ডঃ মুরদিয়া ২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে মুম্বইয়ের বৃন্দাবন স্টুডিওতে যান, যেখানে কাটারিয়া তাকে বিক্রম ভাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।
বৈঠকে, বিক্রম বলেন যে তিনি ছবিটি পরিচালনা করবেন। ডঃ মুরদিয়াকে সেই অনুযায়ী অর্থ পাঠাতে বলেন। বিক্রম আরও উল্লেখ করেন যে তার স্ত্রী এবং মেয়ে এই প্রকল্পে সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। তিনি তার স্ত্রী শ্বেতাম্বরী ভাটের নামে VSB LLP নামে একটি ফার্ম নিবন্ধন করেছিলেন।